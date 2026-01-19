Dolar
43.26
Euro
50.32
Altın
4,669.74
ETH/USDT
3,210.00
BTC/USDT
93,091.00
BIST 100
12,783.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. -VTR
logo
Gündem

Tuzla'da fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İstanbul Tuzla'da fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Hamdi Dindirek, Cüneyt Sevindik  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Tuzla'da fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İstanbul

Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaklaşık 2 dönümlük alanda faaliyet gösteren fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahelede bulunuyor.

Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ormanlar için bu yıl 118 milyon fidan üretilecek, yangınla mücadele filosu büyütülecek
FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nın üzerinden 12 yıl geçti
Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı
Tuzla'da fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Adıyaman'daki Çat Barajı tamamen dondu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Tuzla'da fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Tuzla'da fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Bolu'daki otel yangınında yaşamını yitiren Tüzgiray ailesi anısına sergi düzenlendi

Kartalkaya'daki otel yangınında eşini ve kızını kaybeden babanın acısı yürek burkuyor

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Hong Kong'daki Tai Po yangınında ölenlerin sayısı 168'e yükseldi

Hong Kong'daki Tai Po yangınında ölenlerin sayısı 168'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet