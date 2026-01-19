Tuzla'da fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
İstanbul Tuzla'da fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
İstanbul
Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 2 dönümlük alanda faaliyet gösteren fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahelede bulunuyor.
Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı.