Yaşam, insana dair

Görme engelli Umut, kendi besteleriyle sahnelere çıkmayı hedefliyor

Adana'da görme engelli 23 yaşındaki Umut Utancak, kendi besteleriyle sahneye çıkmayı hedefliyor.

Yakup Sağlam  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Görme engelli Umut, kendi besteleriyle sahnelere çıkmayı hedefliyor Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Adana

Doğuştan görme engelli Utancak, küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı.

Ailesi tarafından 6 yaşında müzik kursuna yazdırılan Utancak, kısa sürede gitar çalmayı öğrendi.

Zamanla gitarın yanı sıra flüt, klarnet, bağlama ve piyano çalmayı da öğrenen Utancak, kendi bestelerini de yapmaya başladı.

Gitarıyla Türkçe ve İspanyolca şarkılar seslendirerek sosyal medya hesabında paylaşan Utancak, sahneye çıkarak azmi ve tutkusuyla çevresindekilere örnek olmak istiyor.

"Müzik benim dünyamı aydınlatıyor"

Özel bir şirketin çağrı merkezinde çalışan Umut Utancak, AA muhabirine, enstrüman çalmayı çok sevdiğini söyledi.

Müziğin küçük yaşlardan itibaren adeta karanlık dünyasını aydınlattığını anlatan Utancak, "Müzik hayatımın bir parçası ve yaşam kaynağım. Müziği seviyorum, benim için hayatı, doğayı ve yaşamı ifade ediyor." dedi.

Utancak, katıldığı etkinliklerde arkadaşlarına gitar çalıp şarkılar söylemenin kendisine iyi geldiğini belirtti.

Stüdyo ortamında kendi şarkılarını çıkarmak istediğini anlatan Utancak, şöyle konuştu:

"Müzik benim dünyamı aydınlatıyor. Müzik olmayınca enerjim olmuyor, ona bağlıyım. Hayatımın birçok noktasını ona borçluyum. Sahneye çıkıp insanlara hitap etmek istiyorum."

Utancak, müzik konusunda her gün kendini daha çok geliştirmek için çalıştığını bu kapsamda ezberlediği İspanyolca şarkıları da çalıp söyleyebildiğini belirtti.

Yaptıklarıyla çevresinden çok güzel geri dönüşler aldığını ifade eden Utancak, "O kadar güzel şeyler söylüyorlar ki 'Seninle hayat bulduk, terapi gibi geldin' gibi birçok mesaj alıyorum. Aileler çocuklarına enstrüman almalı, kırdıysa yenisini almalı. Çünkü enstrüman çalmak güzel. Bence herkes eline bir enstrüman alıp çalmalı." diye konuştu.

Anne Çilem Utancak da müziğe karşı küçüklüğünden bu yana tutkusu olan oğlunu her zaman desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

