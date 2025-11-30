Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanından 3 puanla döndü

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısını, konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
8. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde önde direkte iyi yükselen Jota Silva'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Grbic, topu çizgi üzerinden çıkardı.
34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Cerny'nin sert şutunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Cerny, topu ceza sahasının sol çaprazındaki Jota Silva'ya gönderdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta topu kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluşturdu.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
48. dakikada Jurasek'in soldan ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekerek sağ çapraza açıldı. Ceza sahası çizgisi üzerinde sağ çaprazdan Gökhan Sazdağı'nın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
53. dakikada ceza sahası sol çaprazından Jota Silva'nın penaltı noktasının soluna çıkardığı pasa gelişine vuran Cengiz Ünder'in şutunda kaleci Grbic, topu uzanarak kornere gönderdi.
57. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağdan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde kaleci Grbic'in yumrukladığı top, penaltı noktası civarındaki Paulista'nın önünde kaldı. Oyuncunun kaleye gönderdiği topu Ndidi kafayla aşırdı. Kale önünde sırtı dönük pozisyondaki Emirhan Topçu'nun tamamlamak istediği meşin yuvarlak, savunmada Serginho'ya da çarparak kaleci Grbic'te kaldı. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Halil Umut Meler, topun Serginho'nun eline çarptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.
58. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı penaltıda kaleci Grbic, sağ alt köşeye uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
69. dakikada Cerny'nin pasında ceza sahası sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sert şutunda Fatih Karagümrük file bekçisi Grbic, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına bir kez daha izin vermedi.
71. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından içeriye çevirdiği topu Toure, penaltı noktasının solunda kontrol etti. Bu oyuncunun, meşin yuvarlağı düzeltip sağ üst köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2
82. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın sert şutunda top üst direkten auta gitti.
Beşiktaş, maçı 2-0 kazandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Takım, maçın tamamında çok iyi bir oyun oynadı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, iyi bir oyunla kazandıklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Kazanmak önemli. Zor bir süreçten geçiyoruz. Elimizden geldiğince oyuncularla beraber pozitif şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu zaman zaman oluyor zaman zaman olmuyor. Futbolun doğası budur. Bugün hem oyun hem skor çok pozitifti. Takım, maçın tamamında çok iyi bir oyun oynadı. Oyunun kontrolü bizdeydi. İyi bir hafta sonu oldu bizim için. Bizim de biraz morale ihtiyacımız var. Zor bir iş yapıyoruz. İşler iyi gitmediğinde çok fazla baskı yiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.
Ara transfer döneminde Türkiye'den oyuncu almayacaklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:
"Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Yazılan haberler yalan. Ne amaçla yazıldığını biliyorum. Çıkan isimler de, benim ağzımdan yapılan açıklamalar da yalan. Taraftarımız bunlara rağbet etmesin. Görevimizi en iyi ve doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Başkan da bize destek oluyor. Yeni scout ekibi kurduk. Ekibimizle Avrupa'nın dört bir yanında çalışıyoruz. Artık transferde hata yapma lüksümüz yok. Hakkımda konuşulanların farkındayım. Görevi bırakmayacağım. Taraftar destek verdikçe buradayım. Ben de başkan da burada. Yeter ki taraftar destek versin. Sadece zamana ihtiyacımız var. Biraz değişiklik yaşayalım Beşiktaş çok iyi yere gelecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Taraftar hiç merak etmesin. Onlar arkamızda olmaya devam etsin, biz onları mahcup etmeyeceğiz."
Rafa Silva konusuna da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Bireysel antrenman yapıyor tek başına. Canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Bizim için bir sorun yok. Kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizimle bir alakası yok. Bir gün canı isterse kapımız açık, buyursun gelsin." dedi.
Jota Silva ve Cengiz Ünder'in performansına da değinen Yalçın, "Jota son 3-4 haftadır oyuna girince katkılar yapıyordu. İsteği, arzusu bizim için memnun edici. Bizim hiçbir oyuncuya art niyetimiz olamaz. Jota, oynadığı oyun ve katkısıyla formayı almayı hak etti. Hak eden oyuncuyu oynatıyoruz. Cengiz penaltı kaçırdı, morali bozuk ama oluyor bunlar futbolda. Oyuncuların istek arzusundan memnunuz. Ümraniye'de hava çok güzel, antrenmanlar eğlenceli geçiyor, herkes çok mutlu." diye konuştu.