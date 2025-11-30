Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un derbi performansı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 17. kez derbiye çıkacak.
İstanbul
Chobani Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'un derbi karnesi mercek altına alındı.
Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde derbilerde başarılı bir performans ortaya koydu. 52 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray'ın başında olduğu süreçte Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı 16 resmi müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı performansı
Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye karşı başarılı bir performans ortaya koydu.
Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 6 lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 14 kez rakip fileleri havalandırırken (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere), 3 kez kalesinde golü gördü
Kadıköy deplasmanında mağlubiyet görmedi
Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olmadı.
Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda biri Ziraat Türkiye Kupası, 3'ü de Süper Lig olmak üzere toplam 4 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, rakibinin filelerini 8 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.
Beşiktaş'a karşı performansı
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı da galibiyet sayılarında üstünlük sağladı.
Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde 4 sezonda Beşiktaş'la biri TFF Süper Kupa, 7'si de Süper Lig'de olmak üzere toplamda 8 maça çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk ile siyah-beyazlılara karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, bu maçlarda 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.