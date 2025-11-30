Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,009.60
BTC/USDT
91,361.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"KAIROS" isimli gemideki yangın tamamen söndürüldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü bildirdi.

Serhat Tutak  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
"KAIROS" isimli gemideki yangın tamamen söndürüldü

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de saldırıya uğrayan "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerinin son durumuna ilişkin bilgi verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmeler devam etmektedir. VIRAT isimli gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte olup, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli Limanı'na yanaştırılması planlanmaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilal Erdoğan, 11. Genç Türkiye Forumu'na katıldı
Yaklaşık 6 bin sanayi tesisi çevresel performansına göre sınıflandırılacak
"KAIROS" isimli gemideki yangın tamamen söndürüldü
Bakan Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası ile yeniden inşa edilecek Doğuş Sitesinin görüntülerini paylaştı
Akran zorbalığına karşı üç bakanlıktan kapsamlı mücadele

Benzer haberler

"KAIROS" isimli gemideki yangın tamamen söndürüldü

"KAIROS" isimli gemideki yangın tamamen söndürüldü

Avustralya'da fosil yakıt karşıtı protesto nedeniyle gemi trafiği durduruldu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine ilişkin açıklama

Bakan Uraloğlu'ndan "KAIROS" ve "VIRAT" gemileriyle ilgili açıklama

Bakan Uraloğlu'ndan "KAIROS" ve "VIRAT" gemileriyle ilgili açıklama
Karadeniz'de yangın çıkan "KAIROS" gemisinden kurtarılan 25 personel Kocaeli'deki limana getirildi

Karadeniz'de yangın çıkan "KAIROS" gemisinden kurtarılan 25 personel Kocaeli'deki limana getirildi
İngiltere Savunma Bakanı Healey, Rus istihbarat gemisi Yantar'ın İngiliz sularının sınırında olduğunu söyledi

İngiltere Savunma Bakanı Healey, Rus istihbarat gemisi Yantar'ın İngiliz sularının sınırında olduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet