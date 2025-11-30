Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,007.00
BTC/USDT
91,275.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 15 futbolcu ilk heyecanını yaşamaya hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında iki takımdan 15 futbolcu ilk kez derbi deneyimi yaşamaya hazırlanıyor.

Bozhan Memiş  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 15 futbolcu ilk heyecanını yaşamaya hazırlanıyor

İstanbul

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı oyunculardan Ederson, Tarık Çetin, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Jhon Duran'un yanı sıra geçen sezon başında transfer edilen Levent Mercan, yarınki müsabakada süre alması durumunda ilk Galatasaray derbisini oynamış olacak.

Galatasaray'da ise bu sezon kadroya katılan Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra kaleci Batuhan Şen ve genç oyuncu Arda Ünyay, sarı kırmızılı formayla ilk Fenerbahçe derbisi heyecanını yaşamaya hazırlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ise daha önce Galatasaray formasıyla sarı-lacivertlilere karşı 8 kez forma giymişti. Milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen Mert Hakan Yandaş

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen oyuncu oldu.

Sarı-kırmızılı rakibe karşı 6 maçta süre alan tecrübeli futbolcu, 3 müsabakada ise kadroda olmasına karşın süre almadı.

Mert Hakan Yandaş'ı 5 maçla Sebastian Szymanski ve kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci takip etti. Bu futbolculardan yalnızca Sebastian Szymanski, Galatasaray karşısında gol sevinci yaşadı. Polonyalı oyuncu, geçen sezon Kadıköy'de Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Türkiye Kupası maçında takımının tek golünü kaydetmişti.

Galatasaray'da en deneyimliler Torreira ve Barış Alper Yılmaz

Sarı-kırmızılı ekipte, Fenerbahçe'ye karşı en fazla forma giyen futbolcular Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz oldu.

Her iki oyuncu da Fenerbahçe'ye karşı 8 kez sahaya çıkarken, bu isimleri 7'şer maçla Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu takip etti.

Bu 4 futbolcudan yalnızca Lucas Torreira, Fenerbahçe karşısında gol sevinci yaşadı.

Uruguaylı futbolcu, geçen sezon Kadıköy'de Galatasaray'ın 3-1 kazandığı lig maçında takımının ilk golünü kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akran zorbalığına karşı üç bakanlıktan kapsamlı mücadele
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı
Yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerde zorunlu servis ücreti yasaklanıyor
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinden ilginç notlar

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinden ilginç notlar

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 15 futbolcu ilk heyecanını yaşamaya hazırlanıyor

Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

Kayserispor deplasmanda 240 gün sonra kazandı

Kayserispor deplasmanda 240 gün sonra kazandı
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek
Fenerbahçe, zirveyi belirleyecek derbide yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Fenerbahçe, zirveyi belirleyecek derbide yarın Galatasaray'ı ağırlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet