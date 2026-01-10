Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,091.20
BTC/USDT
90,643.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Portre

Türk futbolunun beyefendisi: Ahmet Çalık

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, vefatının dördüncü yılında anılıyor.

Halil İbrahim Avşar  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Türk futbolunun beyefendisi: Ahmet Çalık

Ankara

26 Şubat 1994'te Ankara'da doğan Ahmet Çalık, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı.

Gençlerbirliği A takım formasını ilk kez 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında giyen Çalık, bu maçtaki başarılı performansıyla ilk kez adından söz ettirdi.

Altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübünde genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Çalık, kırmızı-siyahlı takımla 118 maçta görev yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Galatasaray'a transfer oldu

Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansla A Milli Takım'a davet edilen savunma oyuncusu Ahmet Çalık, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da 3,5 sezon görev yapan Çalık, 56 maçta süre aldı. Çalık, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra TÜMOSAN Konyaspor ile anlaştı.

Stoper bölgesinde görev yapan Çalık, 2020-2021 sezonundan itibaren Konyaspor adına mücadele etti.

Gençlerbirliği, Galatasaray ve Konyaspor takımlarıyla Süper Lig'de 192 maça çıkan Çalık, 6 gol attı. Milli oyuncu, üç kulüple tüm kulvarda ise 225 maçta görev yaptı.

Milli takım kariyeri

Milli takımlara 16 yaş altı kategorisinden itibaren davet edilen Ahmet Çalık, A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.

A Milli Takım formasıyla 8 maça çıkan Çalık, Türkiye'nin Moldova'yı 3-1 yendiği özel maçta gol sevinci de yaşadı.

Trafik kazasında yaşamını yitirdi

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.

Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Futbol camiasında beyefendi kimliğiyle tanınan Çalık, 27 yaşında hayatını kaybetti. Çalık'ın vefatı futbolseverleri derinden üzdü.

Futbol camiasının sevilen isimlerinden Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası takım arkadaşları, sosyal medya hesaplarından futbolcunun yardımsever kişiliği ve düzgün karakteriyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftaları da "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HÜRJET ve GÖKBEY ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin kamuoyuna aktarılması son derece kıymetlidir
Depremzede gazeteci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutluyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim
Ulusal Vefa Programı'na 2026 yılı için 5,1 milyar lira kaynak ayrıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türk futbolunun beyefendisi: Ahmet Çalık

Türk futbolunun beyefendisi: Ahmet Çalık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Finali kazanan sadece bir kupa kazanacak. Ligdeki yarışımız sürüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Takım olarak Galatasaray maçı için sabırsızlanıyoruz

Süper Kupa finalinin başlama saati 18.45'e alındı

Süper Kupa finalinin başlama saati 18.45'e alındı
Eski futbolculardan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

Eski futbolculardan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 405. randevu

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 405. randevu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet