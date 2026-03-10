Dolar
44.06
Euro
51.20
Altın
5,193.83
ETH/USDT
2,041.50
BTC/USDT
70,309.00
BIST 100
13,175.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Spor, Futbol

PFDK'den 3 büyük kulübe para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası verdi.

Süha Gür  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
PFDK'den 3 büyük kulübe para cezası

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray'a, çirkin ve kötü tezahürattan 20 bin, Fenerbahçe'ye ise çirkin ve kötü tezahürat ile taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından toplam 240 bin lira para cezası verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Beşiktaş'a da taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin nükleer enerjideki gelişimi için UAEA ile güçlü diyaloğu sürdürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Türk Dünyası’nın rekabet gücü kadınların eşit erişimiyle büyüyecek
Bakan Uraloğlu: Ramazan Bayramı tatili boyunca trenlerimizde toplam 8 bin 898 kişilik ek kapasite oluşturduk

Benzer haberler

PFDK'den 3 büyük kulübe para cezası

PFDK'den 3 büyük kulübe para cezası

Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray, rövanşa avantajlı gidecek

Samsunspor, Konferans Ligi'nde tur hesapları yapıyor

Dursun Özbek'in en büyük hedefi, Galatasaray'ı Avrupa'nın en iyi 5-10 kulübü arasına sokmak

Dursun Özbek'in en büyük hedefi, Galatasaray'ı Avrupa'nın en iyi 5-10 kulübü arasına sokmak
Trabzonspor'da Onuachu, kulüp tarihine geçmeye yakın

Trabzonspor'da Onuachu, kulüp tarihine geçmeye yakın

Liverpool Teknik Direktörü Slot: Galatasaray'ın ilerdeki üç oyuncusu da çok hızlı

Liverpool Teknik Direktörü Slot: Galatasaray'ın ilerdeki üç oyuncusu da çok hızlı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet