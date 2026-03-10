PFDK'den 3 büyük kulübe para cezası

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray'a, çirkin ve kötü tezahürattan 20 bin, Fenerbahçe'ye ise çirkin ve kötü tezahürat ile taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından toplam 240 bin lira para cezası verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Beşiktaş'a da taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira para cezası uygulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.