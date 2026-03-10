Dolar
44.05
Euro
51.29
Altın
5,199.12
ETH/USDT
2,027.60
BTC/USDT
69,556.00
BIST 100
13,092.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in saldırısı nedeniyle Beyrut’un Dahiye bölgesine bombalar düşüyor İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Spor, Futbol

Samsunspor, Konferans Ligi'nde tur hesapları yapıyor

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 12 Mart Perşembe günü Rayo Vallecano oynayacakları maçta rakiplerini yenerek tur için avantaj elde etmek istediklerini söyledi.

İlyas Gün  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Samsunspor, Konferans Ligi'nde tur hesapları yapıyor Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde son olarak karşılaştıkları Fenerbahçe maçında hakem faciası yaşadıklarını iddia etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sosyal medya üzerinden Fenerbahçe karşılaşması sonrasında kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'a yönelik hakaretler yapıldığını anlatan Çakır, hareket edenlerin tespit edilerek haklarında dava açacaklarını belirtti.

Çakır, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında Rayo Vallecano ile 12 Mart Perşembe günü sahalarında karşılaşacaklarını hatıtlatarak, "Samsunspor tarihinin en önemli iki maçı. Çeyrek finale kalmak için Rayo Vallecano takımını geçmemiz gerekiyor. Bunun için de ciddi şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Bu karşılaşmada taraftarlarımıza büyük iş düşüyor. Taraftar çok büyük itici güç. Bunu geçen sene gördük. Geçen yıl kısıtlı kadroyla eğer bu takım ligde üçüncü olduysa taraftarın çok büyük desteğiyle oldu. Kimsenin kızmaya, küsmeye hakkı olmadığını düşünüyorum. Herkes gelip takımını desteklesin." diye konuştu.

Samsunspor'u tarihi günlerinde taraftarın yalnız bırakmamasını isteyen Çakır, "Taraftarlarımız Samsunpor'u bu önemli gününde yalnız bırakmasın. Stadı doldurmamız lazım. Bunun için de herkesin fedakarlık yapması lazım. Eğer buradaki maçı 1-2 farkla kazanırsak, İspanya'da turu atlayacağımıza inanıyoruz. Bizde bu inanç var. " dedi.

Sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Çakır, "Jaures Assoumou'nun sakatlığı uzun sürecek. Zeki Yavru'nun de tedavisi devam ediyor. Bu karşılaşmada olup olmayacağı maç günü belli olacak. Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa'nın sakatlıkları geçti. Bu oyuncuların oynayıp oynamayacağına teknik direktörümüz karar verecek." açıklamasında bulundu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak
TŞOF'tan "standart dışı plaka üretimi" iddialarına ilişkin açıklama
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kuchekbayev'i kabul etti
AYM'den, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında karar
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Samsunspor, Konferans Ligi'nde tur hesapları yapıyor

Samsunspor, Konferans Ligi'nde tur hesapları yapıyor

Dursun Özbek'in en büyük hedefi, Galatasaray'ı Avrupa'nın en iyi 5-10 kulübü arasına sokmak

Trabzonspor'da Onuachu, kulüp tarihine geçmeye yakın

Süper Lig'de 25. haftada Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı yenerek liderliğini sürdürdü

Süper Lig'de 25. haftada Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı yenerek liderliğini sürdürdü
Teknik direktör Engin Fırat, yaşamını yitirdi

Teknik direktör Engin Fırat, yaşamını yitirdi
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Hedefimiz ilk maçta kazanarak ikinci maç için önemli bir avantaj elde etmek

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Hedefimiz ilk maçta kazanarak ikinci maç için önemli bir avantaj elde etmek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet