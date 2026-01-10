Dolar
Spor, Futbol

Trabzonspor'un yeni transferi Nwaiwu, doğru tercih yaptığına inanıyor

Trabzonspor'un yeni stoperi Chibuike Nwaiwu, "Trabzonspor bana geleceğim adına, önemli hedefler adına o kapıları açabilecek bir kulüp. Trabzonspor'a gelişim benim adıma iyi ve önemli bir adım oldu. Doğru bir karar aldığımı düşünüyorum." dedi.

Selçuk Kılıç  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Trabzonspor'un yeni transferi Nwaiwu, doğru tercih yaptığına inanıyor Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Trabzon

Nwaiwu, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trabzon'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Nijeryalı oyuncu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla, hocalarımla ve buradaki herkesle tanışmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Nwaiwu, transfer tercihine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzonspor sevdiğim takımlardan bir tanesi. Türkiye ligi de takip ettiğim liglerden bir tanesiydi. Trabzonspor bana geleceğim adına, önemli hedefler adına o kapıları açabilecek bir kulüp. Trabzonspor'u bu yüzden tercih ettim. Trabzonspor'a gelişim benim adıma iyi ve önemli bir adım oldu. Doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Transfer sürecinde menajerime bıraktım her şeyi, ben sadece futbola odaklandım. Trabzonspor'a gelişimin iyi ve doğru bir karar olduğunu görebiliyorum."

Chibuike Nwaiwu, saha içinde ve dışında nasıl bir kişi olduğuna ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Yardım etmeyi seven bir insanım. Ülkemdeki insanlara yardım etmeyi seviyorum ve yardım etmek de istiyorum çünkü ülkemde yaşanan durumu biliyorum. Dolayısıyla edebileceğim kadar yardım etmeye çalışıyorum. Agresif bir oyuncuyum. Çok fazla risk almadan takımım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Burada da bu profili çizeceğim."

Kendisi gibi savunma oyuncusu Arseniy Batagov'un çok kaliteli bir futbolcu olduğunu belirten Nwaiwu, "Batagov çok iyi bir oyuncu. Zaten potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Çok kaliteli ve iyi bir oyuncu." dedi.

Chibuike Nwaiwu, ligdeki forvetlere dair bir soru üzerine, "Ligde çok iyi forvet oyuncuları var. Bana düşen şey en iyi şekilde odaklanmak ve hocamızın benden taleplerini yerine getirmek. Gerisini tanrıya bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi Nijeryalı oyuncular Paul Onuachu ve Anthony Nwakaeme ile ilgili de açıklamalarda bulunan Nwaiwu, şunları kaydetti:

"Paul Onuachu'yu bir ağabey gibi görüyorum. Gelmeden önce kendisiyle bir sohbetim oldu. Kulüp ve şehir hakkında çok güzel şeyler söyledi. Dolayısıyla gelişimde onun da etkisi var, o açıdan kendisine teşekkür ederim. Anthony Nwakaeme ile burada tanıştık. Geldiğim ilk andan itibaren bana sevgisini ve kibarlığını gösterdi. Onunla tanışmaktan ve burada beraber olmaktan dolayı çok mutluyum."

Nwaiwu, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutladı.

