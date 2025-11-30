Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 404. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 404. kez karşı karşıya gelecek.

Süha Gür  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 404. randevu

İstanbul

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 403 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 543 gole, Galatasaray 504 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.

Ligde 137. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 136 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-38 üstünlük kurdu. Ligdeki 45 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol kaydetti.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.

Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere sarı-kırmızılılar 15 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 7 gol bulabildi.

Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.

Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

TarihStatOrganizasyonSonuç (GS-FB)
21.11.2021NefSüper Lig1-2
10.04.2022ÜlkerSüper Lig0-2
08.01.2023ÜlkerSüper Lig3-0
04.06.2023NefSüper Lig3-0
24.12.2023ÜlkerSüper Lig0-0
07.04.2024Şanlıurfa 11 NisanTFF Süper Kupa3-0 (Hükmen)
19.05.2024RAMS ParkSüper Lig0-1
21.09.2024ÜlkerSüper Lig3-1
24.02.2025RAMS ParkSüper Lig0-0
02.04.2025ChobaniTürkiye Kupası2-1
