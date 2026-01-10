Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir'i mağlup ederek yarı finale yükseldi
35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Nijerya, Cezayir'i 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Nijerya ile Cezayir karşı karşıya geldi.
Nijerya, 47. dakikada Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcu Victor Osimhen ve 57. dakikada Akor Adams'ın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı ve yarı finale çıktı.
Nijerya, yarı finalde ev sahibi Fas ile 14 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.