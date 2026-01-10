Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir'i mağlup ederek yarı finale yükseldi

35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Nijerya, Cezayir'i 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Fatih Erel  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir'i mağlup ederek yarı finale yükseldi Fotoğraf: Abu Adem Muhammed/AA

İstanbul

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Nijerya ile Cezayir karşı karşıya geldi.

Nijerya, 47. dakikada Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcu Victor Osimhen ve 57. dakikada Akor Adams'ın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı ve yarı finale çıktı.

Nijerya, yarı finalde ev sahibi Fas ile 14 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

