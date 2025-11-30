Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Papa 14. Leo: (İki devletli çözüm) Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz

Barış Seçkin  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Papa 14. Leo: (İki devletli çözüm) Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Ankara
Papa 14. Leo, İsrail "(İki devletli çözüm) Şu anda İsrail’in bu çözümü kabul etmediğini biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
