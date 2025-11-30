Dolar
Dünya

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Lübnan'da

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'deki ziyaretinin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi.

Ethem Emre Özcan, Barış Seçkin  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Lübnan'da Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

İstanbul'dan hareket eden Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak, Beyrut Havalimanı'na iniş yaptı.

Papa 14. Leo, havalimanında Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevvaf Selam ve askeri yetkililer tarafından törenle karşılandı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun gün içinde Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Avn, Meclis Başkanı Berri, Başbakan Selam ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmesi planlanıyor.

Papa 14. Leo, 3 gün sürecek ziyaretinde Beyrut ve çevresinde dini tören ve toplantılara katılacak.

Öte yandan havalimanından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yol güzergahı boyunca çok sayıda kişi Papa'yı karşılamak için toplandı.

