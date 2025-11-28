Lübnan, sınırları içinde duvar inşa eden İsrail'i BMGK'ye şikayet etti
Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ülke sınırları içinde 2 beton duvar inşa ederek egemenlik ihlali yapan İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti.
Beyrut
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in duvar örme ihlaline ilişkin şikayetini BM'deki temsilciliği aracılığıyla yaptı.
Bakanlık, şikayetinde BMGK ile BM Genel Sekreterliğini, İsrail'in egemenlik ihlallerini durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.
İsrail ordusunun inşa ettiği 2 beton duvarın kaldırılması ve işgal ettiği bölgelerden "Mavi Hat" olarak bilinen sınırın gerisine derhal çekilmesi çağrısında bulunan Bakanlık, İsrail'in Lübnan topraklarında "tampon bölge" dayatmalarına son vererek sınır köylerindeki sivillerin evlerine geri dönüşüne imkan sağlamasını istedi.
Bakanlık, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve saldırıların durdurulması için müzakereye hazır olduğunu bildirdi.
BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun ekim ve kasım aylarında Lübnan toprakları içinde 2 beton duvar inşa ettiğini duyurmuştu.
Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor
İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.
27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.
İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.
Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-27 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını açıklamıştı.