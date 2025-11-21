Lübnan: Ateşkesin başlamasından bu yana geçen 1 yılda İsrail saldırılarında 331 kişi öldü
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail'in saldırıları sonucu 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıkladı.
Beyrut
Lübnan Sağlık Bakanlığının AA muhabiriyle de paylaştığı açıklamaya göre, İsrail'in geçen yıl yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 331 kişi yaşamını yitirdi, 945 kişi yaralandı.
Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücünden (UNIFIL) 20 Kasım'da yapılan açıklamada, 1 yıl önce varılan ateşkesin en az 7 bin 500 kez havadan ve 2 bin 500 kez de karadan hilal edildiği ancak bu ihlallerin İsrail mi yoksa Lübnan tarafına mı ait olduğu belirtilmemişti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Lübnan Cumhurbaşkanı, AB'ye İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını durdurması için çağrıda bulundu
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına uyduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nden (AB), İsrail'e saldırılarını durdurması için baskı uygulamasını istedi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi Kajsa Ollongren'i kabul etti.
Görüşmede Avn, AB'nin Lübnan'a sağlayacağı her türlü desteği memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.
Ülkesinin, İsrail ile Kasım 2024'te vardığı ateşkes anlaşmasının tüm maddelerine uyduğunu belirten Avn, İsrail'in ihlallerinin sürdüğünü kaydetti.
Avn ayrıca, İsrail'in sınırda beton duvar inşa ederek Mavi Hat'ın kuzeyine (Lübnan toprakları) geçtiğini hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Avn, uluslararası toplumun, özellikle de Avrupa Birliği'nin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması ve ateşkes hükümlerine uyması için baskı uygulaması gerektiğini vurguladı.
Ateşkes anlaşması
İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.
Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.
İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.