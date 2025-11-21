Dolar
Dünya

Lübnan: Ateşkesin başlamasından bu yana geçen 1 yılda İsrail saldırılarında 331 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail'in saldırıları sonucu 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ethem Emre Özcan  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Lübnan: Ateşkesin başlamasından bu yana geçen 1 yılda İsrail saldırılarında 331 kişi öldü Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığının AA muhabiriyle de paylaştığı açıklamaya göre, İsrail'in geçen yıl yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 331 kişi yaşamını yitirdi, 945 kişi yaralandı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücünden (UNIFIL) 20 Kasım'da yapılan açıklamada, 1 yıl önce varılan ateşkesin en az 7 bin 500 kez havadan ve 2 bin 500 kez de karadan hilal edildiği ancak bu ihlallerin İsrail mi yoksa Lübnan tarafına mı ait olduğu belirtilmemişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı, AB'ye İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını durdurması için çağrıda bulundu

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına uyduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nden (AB), İsrail'e saldırılarını durdurması için baskı uygulamasını istedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi Kajsa Ollongren'i kabul etti.

Görüşmede Avn, AB'nin Lübnan'a sağlayacağı her türlü desteği memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Ülkesinin, İsrail ile Kasım 2024'te vardığı ateşkes anlaşmasının tüm maddelerine uyduğunu belirten Avn, İsrail'in ihlallerinin sürdüğünü kaydetti.

Avn ayrıca, İsrail'in sınırda beton duvar inşa ederek Mavi Hat'ın kuzeyine (Lübnan toprakları) geçtiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Avn, uluslararası toplumun, özellikle de Avrupa Birliği'nin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması ve ateşkes hükümlerine uyması için baskı uygulaması gerektiğini vurguladı.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

