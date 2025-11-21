Dolar
Dünya, İsrail'in Gazze saldırıları
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması için ekip kuracak

İsrail yönetiminin Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması için bir ekip kurma kararı aldığı belirtildi.

Mustafa Deveci  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
İsrail, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması için ekip kuracak

Ankara

Yerel basında çıkan haberde, Güvenlik Kabinesi'nin dün akşamki toplantısı doğrultusunda Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması için bir ekip kurulması kararı alındığı kaydedildi.

Kurulacak ekipte, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de yer alacağı ifade edildi.

Ekipte yer alacak Ben-Gvir ve Smotrich, 2 yıllık soykırım sırasında Gazze'nin tamamının işgal edilmesini, buradaki Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesi ve bölgedeki toprakların gasbedilerek buralara Yahudiler için yasa dışı yerleşim birimleri inşa edilmesini savunuyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes planı, İsrail ve Hamas'ın kabul etmesiyle 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Ateşkesin ilk aşaması, karşılıklı esir takasını kapsıyordu. Bu kapsamda Hamas elindeki 20 sağ İsrailli esir ile ölü 25 esirin cenazesini teslim etti.

İsrail, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için Gazze'deki ikisi İsrailli biri Nepalli olmak üzere 3 esirin de cenazesinin teslim edilmesini istiyor.

