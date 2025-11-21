İsrail yerle bir ettiği sınırdaki Lübnan köylerinin karşısına ördüğü duvarı genişletiyor
Lübnan sınırındaki köylerde oluşan feci yıkım ve sivil halkın buraya dönemediği tablo hayalet kasabayı andırıyor.
Kudüs
İsrail, Ekim 2023'ten itibaren saldırılar düzenleyerek yerle bir ettiği Lübnan sınırında, köylerin karşısına ördüğü duvarı genişletiyor ve güçlendiriyor.
Ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılar düzenleyen ve 5 noktada işgalini sürdüren İsrail'in, bu ülkede yol açtığı yıkım olduğu gibi dururken bölgenin yeniden inşasına da izin verilmiyor.
İsrail-Lübnan sınırı boyunca, Lübnan tarafındaki köylerin ve diğer yerleşim bölgelerinin yerle bir olmuş ve İsrail'in Lübnanlıların dönüşüne izin vermemesi nedeniyle boş görüntüsü dikkati çekiyor.
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait helikopterlerin ve askeri araçların bölgede devriye attığı gözlemleniyor.
Lübnan'a yeniden geniş çaplı saldırılar başlatılması endişesinin hakim olduğu bugünlerde, İsrail ordusu büyük bir kısmında duvar örülü olan sınırda inşa faaliyetlerini sürdürüyor. Ordu, karşısında sınır duvarı olmayan Lübnan tarafındaki yerleşim bölgelerine yeni duvar örüyor ve mevcut duvarı da güçlendiriyor.
İsrail, 27 Kasım 2024'te devreye giren ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a sık sık hava saldırıları düzenliyor. Ordu bu saldırılarda Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği unsurları hedef alsa da özellikle yeniden inşayı önleyici saldırılar gerçekleştirilmesi dikkati çekiyor.
Öte yandan İsrailli siyasetçilerin, Hizbullah'ın güç topladığı iddiasıyla Lübnan'a yeniden geniş çaplı saldırılar başlatmaya yönelik tehditleri de sürüyor.
Ne olmuştu?
İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.
Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.
İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail'in saldırıları sonucu 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını duyurdu.