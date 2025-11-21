Dolar
42.43
Euro
48.87
Altın
4,084.41
ETH/USDT
2,801.90
BTC/USDT
85,172.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine geldi. -VTR-
logo
Dünya

İsrail yerle bir ettiği sınırdaki Lübnan köylerinin karşısına ördüğü duvarı genişletiyor

Lübnan sınırındaki köylerde oluşan feci yıkım ve sivil halkın buraya dönemediği tablo hayalet kasabayı andırıyor.

Faruk Hanedar  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
İsrail yerle bir ettiği sınırdaki Lübnan köylerinin karşısına ördüğü duvarı genişletiyor Fotoğraf: Ramiz Dallah/AA

Kudüs

İsrail, Ekim 2023'ten itibaren saldırılar düzenleyerek yerle bir ettiği Lübnan sınırında, köylerin karşısına ördüğü duvarı genişletiyor ve güçlendiriyor.

Ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılar düzenleyen ve 5 noktada işgalini sürdüren İsrail'in, bu ülkede yol açtığı yıkım olduğu gibi dururken bölgenin yeniden inşasına da izin verilmiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail-Lübnan sınırı boyunca, Lübnan tarafındaki köylerin ve diğer yerleşim bölgelerinin yerle bir olmuş ve İsrail'in Lübnanlıların dönüşüne izin vermemesi nedeniyle boş görüntüsü dikkati çekiyor.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait helikopterlerin ve askeri araçların bölgede devriye attığı gözlemleniyor.

Lübnan'a yeniden geniş çaplı saldırılar başlatılması endişesinin hakim olduğu bugünlerde, İsrail ordusu büyük bir kısmında duvar örülü olan sınırda inşa faaliyetlerini sürdürüyor. Ordu, karşısında sınır duvarı olmayan Lübnan tarafındaki yerleşim bölgelerine yeni duvar örüyor ve mevcut duvarı da güçlendiriyor.

İsrail, 27 Kasım 2024'te devreye giren ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a sık sık hava saldırıları düzenliyor. Ordu bu saldırılarda Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği unsurları hedef alsa da özellikle yeniden inşayı önleyici saldırılar gerçekleştirilmesi dikkati çekiyor.

Öte yandan İsrailli siyasetçilerin, Hizbullah'ın güç topladığı iddiasıyla Lübnan'a yeniden geniş çaplı saldırılar başlatmaya yönelik tehditleri de sürüyor.

Ne olmuştu?

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail'in saldırıları sonucu 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlem yaptıkları iddia edilen 20 kişi tutuklandı
Şişli'de 25 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
Konya'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

İsrail yerle bir ettiği sınırdaki Lübnan köylerinin karşısına ördüğü duvarı genişletiyor

İsrail yerle bir ettiği sınırdaki Lübnan köylerinin karşısına ördüğü duvarı genişletiyor

İsrail ordusu Batı Şeria’nın kuzeyinde el-Faria Kampı ile Tel ve Burkin beldelerine baskın düzenledi

Lübnan: Ateşkesin başlamasından bu yana geçen 1 yılda İsrail saldırılarında 331 kişi öldü

İsrail'in "Sarı Hat"tı genişletmesi nedeniyle Gazze'de Filistinliler yeniden göçe zorlanıyor

İsrail'in "Sarı Hat"tı genişletmesi nedeniyle Gazze'de Filistinliler yeniden göçe zorlanıyor
Media Bias Meter, Batı medyasındaki İsrail yanlısı haberciliği belgeledi

Media Bias Meter, Batı medyasındaki İsrail yanlısı haberciliği belgeledi
İsrail, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması için ekip kuracak

İsrail, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması için ekip kuracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet