Dolar
43.18
Euro
50.38
Altın
4,616.39
ETH/USDT
3,386.70
BTC/USDT
97,482.00
BIST 100
12,369.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

AB: İsrail'in insani yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kış ölümcül oluyor

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in insani yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kışın ölümcül olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Şerife Çetin  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
AB: İsrail'in insani yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kış ölümcül oluyor Fotoğraf: Hamza Z. H. Qraiqea/AA

Brüksel

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze'de çadırların yıkılmasının 4 sivilin ve aşırı soğukların 1 yaşında bebeğin ölümüne sebep olduğunu belirten Lahbib, "Ateşkese saygı duyulmalı ve erişime izin verilmeli." ifadelerini kullandı.

Lahbib, İsrail'in Birleşmiş Milletler ve ortaklarının kış planını uygulamasına izin vermesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail'in insani yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kışın ölümcül olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yangın merdiveni bulunmayan müstakil yapılara ilişkin düzenleme
Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı
Bartın'da heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AB: İsrail'in insani yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kış ölümcül oluyor

AB: İsrail'in insani yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kış ölümcül oluyor

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları Batı Şeria'daki Filistinlileri evlerinden ediyor

İsrail, İran Devrim Muhafızlarının AB tarafından "terör örgütü" olarak tanınması için Fransa'dan destek istedi

AP milletvekilleri, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşması sürecinin askıya alınması çağrısı yaptı

AP milletvekilleri, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşması sürecinin askıya alınması çağrısı yaptı
Von der Leyen'den "Grönland NATO'nun parçası" uyarısı

Von der Leyen'den "Grönland NATO'nun parçası" uyarısı

AB'den Ukrayna'ya 90 milyar avro kredi hazırlığı

AB'den Ukrayna'ya 90 milyar avro kredi hazırlığı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet