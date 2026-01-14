AB: İsrail'in insani yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kış ölümcül oluyor
Avrupa Birliği (AB), İsrail'in insani yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kışın ölümcül olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Brüksel
AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Gazze'de çadırların yıkılmasının 4 sivilin ve aşırı soğukların 1 yaşında bebeğin ölümüne sebep olduğunu belirten Lahbib, "Ateşkese saygı duyulmalı ve erişime izin verilmeli." ifadelerini kullandı.
Lahbib, İsrail'in Birleşmiş Milletler ve ortaklarının kış planını uygulamasına izin vermesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail'in insani yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kışın ölümcül olduğu konusunda uyarıda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.