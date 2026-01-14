Dolar
43.18
Euro
50.38
Altın
4,616.57
ETH/USDT
3,389.70
BTC/USDT
97,495.00
BIST 100
12,369.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Sidar Can Eren  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla 15 Ocak Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel ile kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yangın merdiveni bulunmayan müstakil yapılara ilişkin düzenleme
Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı
Bartın'da heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Sakarya Çam Dağı'nda oluşan kış manzaraları havadan görüntülendi

Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı

Uludağ'daki oteller yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluk hedefliyor

Uludağ'daki oteller yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluk hedefliyor
Güneydoğu'da etkili olan kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

Güneydoğu'da etkili olan kar yağışı çiftçiyi sevindirdi
Aydınlı çiftin eğitim sevdası Siirt'te kütüphaneye dönüştü

Aydınlı çiftin eğitim sevdası Siirt'te kütüphaneye dönüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet