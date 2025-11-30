Ukrayna: Barış planı için görüşme ABD'de başladı
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, savaşın sona erdirilmesi için hazırlanan barış planını görüşmek için ABD'deki toplantının başladığını bildirdi.
Kiev
Umerov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırladığı barış planı üzerindeki çalışmaları sürdürmek için görüşmenin ABD'de başladığını belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Söz konusu toplantının adil bir barış sağlanması için yapıldığını aktaran Umerov, "Ukrayna Devlet Başkanıyla (Volodimir Zelenskiy) sürekli temas halindeyim." ifadesini kullandı.
Umerov, barış planı konusundaki görüşmelerin daha önce İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Net talimat ve önceliklerimiz var, Ukrayna çıkarlarının korunması, somut diyalog ve Cenevre'de elde edilen başarılara dayanarak ilerlemek. Ukrayna için gerçek barış ve garantili güvenlik için çalışıyoruz."
Umerov, bugün gerçekleşecek görüşmeler hakkında Zelenskiy'e bilgi vereceğini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlığındaki heyetin "barış planını" görüşmek üzere dün ABD'ye gittiğini bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.