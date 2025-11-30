Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,043.90
BTC/USDT
91,690.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Barış planı için görüşme ABD'de başladı

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, savaşın sona erdirilmesi için hazırlanan barış planını görüşmek için ABD'deki toplantının başladığını bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Ukrayna: Barış planı için görüşme ABD'de başladı

Kiev

Umerov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırladığı barış planı üzerindeki çalışmaları sürdürmek için görüşmenin ABD'de başladığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu toplantının adil bir barış sağlanması için yapıldığını aktaran Umerov, "Ukrayna Devlet Başkanıyla (Volodimir Zelenskiy) sürekli temas halindeyim." ifadesini kullandı.

Umerov, barış planı konusundaki görüşmelerin daha önce İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Net talimat ve önceliklerimiz var, Ukrayna çıkarlarının korunması, somut diyalog ve Cenevre'de elde edilen başarılara dayanarak ilerlemek. Ukrayna için gerçek barış ve garantili güvenlik için çalışıyoruz."

Umerov, bugün gerçekleşecek görüşmeler hakkında Zelenskiy'e bilgi vereceğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlığındaki heyetin "barış planını" görüşmek üzere dün ABD'ye gittiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artvin'de örtü yangınına müdahale ediliyor
Van'da kontrolden çıkan otomobil baraja düştü
Bakan Yerlikaya: Saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız
Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor
Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Başkanlığına seçildi

Benzer haberler

Ukrayna: Barış planı için görüşme ABD'de başladı

Ukrayna: Barış planı için görüşme ABD'de başladı

Dışişleri Bakanı Fidan: Cumhurbaşkanımız, AB'ye üye olma yönündeki irademizi açık şekilde ortaya koyuyor

Zelenskiy: Kiev, Odessa, Harkiv, Sumi, Herson ve Dnipropetrovsk bölgelerine hava saldırısı yapıldı

Ukrayna: Rusya'nın Kiev bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü

Ukrayna: Rusya'nın Kiev bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü
AB'den Rusya'nın dondurulan varlıklarını Ukrayna'ya kullandırma hazırlığı

AB'den Rusya'nın dondurulan varlıklarını Ukrayna'ya kullandırma hazırlığı
Putin, ABD'nin, Ukrayna konusunun "karmaşık bir konu" olduğunu anladığını belirtti

Putin, ABD'nin, Ukrayna konusunun "karmaşık bir konu" olduğunu anladığını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet