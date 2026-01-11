Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Rusya'nın bir haftada yaklaşık 1100 İHA ve 50'den fazla füzeyle saldırdığını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine bir haftada yaklaşık 1100 insansız hava aracı (İHA), 50'den fazla füze ve 890'ın üzerinde güdümlü bombayla saldırdığını duyurdu.

Davit Kachkachishvili  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın son bir haftadaki hava saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Rus ordusunun bu süreçte Ukrayna'ya 1100 İHA, farklı tipte 50'den fazla füze ve 890'dan fazla güdümlü bombayla saldırdığını kaydeden Zelenskiy, "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füzeleri de kullandığına dikkati çekti.

Zelenskiy, saldırılar nedeniyle ülke genelindeki su, elektrik ve ısınma hizmetlerinin aksadığını belirterek, "Rusya’nın kritik altyapıya yönelik saldırılarının ardından birçok bölgede ağır koşullar hala sürüyor." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun, özellikle soğuk havalarda Ukrayna'daki kritik altyapıyı hedef aldığına işaret eden Zelenskiy, "Bu, halka yönelik kasıtlı ve alaycı Rus terörüdür." yorumunu yaptı.

Zelenskiy, iç istikrarın ve ülkesinin savunma imkanlarının güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

