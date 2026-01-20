Dolar
Gündem

İstanbul merkezli 3 ildeki tefecilik operasyonunda 21 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
İstanbul merkezli 3 ildeki tefecilik operasyonunda 21 zanlı yakalandı

İstanbul

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü "tefecilik" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, bir kişinin aldığı borcu ödemesine rağmen 3 ev, dükkan, arsa ve 15 aracının, şüpheliler tarafından haksız şekilde elinden alındığını tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Sakarya ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

