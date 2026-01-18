Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Rusya bir hafta içerisinde 1300'den fazla İHA ve 29 füzeyle saldırı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine son bir haftada 1300'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), 29 füze ve yaklaşık 1050 güdümlü hava bombasıyla saldırı düzenlediğini bildirdi.

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya yönelik son bir haftada düzenlenen hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun bu sürede ülkesine 1300'den fazla İHA ile farklı tipte 29 füze fırlattığını ifade eden Zelenskiy, ayrıca bu saldırılarda yaklaşık 1050 güdümlü hava bombasının da kullanıldığını belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın bu gece 200'ün üzerinde İHA ile Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, Odessa, Harkiv, Zaporijya ile Sumi ve Hmelnitski bölgelerine saldırı gerçekleştirdiğini kaydederek, iki kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını aktardı.

Rus saldırıları nedeniyle enerji sektöründeki zorlukların sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, "Enerji sistemindeki durum ağır olmaya devam ediyor ama her şeyi en kısa sürede eski haline getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı uzattığını, dünyanın bu duruma Ukrayna'ya yardım ederek yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Harkiv'e düzenlediği İHA saldırısı sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

