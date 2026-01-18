Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,322.50
BTC/USDT
95,151.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 9 ilde daha hak sahiplerini belirlemek için kura çekilişi yapılacağını bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde ilk 3 hafta geride kaldı.

Proje kapsamında kura çekimleri 29 Aralık'ta başladı. Bugün Erzincan'da yapılan kura töreniyle 23 il için çekilişler tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan'da 75 bin 356 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

"Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız"

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 19-25 Ocak haftasının kura takvimine yer vererek, "Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız." ifadelerini kullandı.

Takvime göre yarın Şanlıurfa'da 13 bin 790, 21 Ocak Çarşamba Trabzon'da 3 bin 734 ve Tokat'ta 3 bin 392, 22 Ocak Perşembe Amasya'da 2 bin 601, 23 Ocak Cuma Manisa'da 7 bin 459, Kastamonu'da 2 bin 380 ve Sivas'ta 3 bin 904, 24 Ocak Cumartesi Aydın'da 6 bin 973, 25 Ocak Pazar günü de Giresun'da 1676 konut için kura çekimi yapılacak.

Böylece, 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 25 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 32'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265'e yükselecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan ile ilgili provokatif paylaşım yapan 4 şüpheli yakalandı
Edirne'de 220 kilogram kokain ele geçirildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Bakan Kurum'dan Maltepe'deki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin paylaşım

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Bakan Kurum'un katılımıyla yarın Antalya'da 13 bin 213 konutun kurası çekilecek

Bakan Kurum'un katılımıyla yarın Antalya'da 13 bin 213 konutun kurası çekilecek
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muş'ta yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muş'ta yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kars'ta yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kars'ta yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet