logo
Gündem

Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, bu akşam ile yarın akşam saatleri arasında Hakkari il geneli, Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Bitlis ve Van'ın güney ilçeleriyle Batman'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Ayrıca, Batı Karadeniz'de devam eden kar yağışlarının ise Kastamonu'nun kuzeyiyle Bartın'ın doğusu ve Sinop'un batısında da kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun olması öngörülüyor.

Kuvvetli kar yağışı nedeniyle başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

