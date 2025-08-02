İsrail Genelkurmay Başkanı'nın, Hamas'la müzakerelerin durması durumunda istifa edebileceği iddia edildi
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet arasında yaşanan krizin derinleştiği, Hamas’la yürütülen müzakerelerdeki durgunluğun sürmesi halinde Zamir’in görevinden istifa edebileceği öne sürüldü.
Israel
Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan haberde, Zamir'in, siyasilerle ilişkilerinde kritik bir yol ayrımında olduğu belirtildi.
- İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
- İsrail'de bir kamuoyu yoklamasına katılanların yarısı Gazze'de kıtlık olmadığını iddia etti
- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9 çocuk doğduğu gün 5'i de sadece bir günlükken hayattan koparıldı
- İsrail basınına göre Netanyahu, Gazze'de ateşkes konusunu görüşmek üzere güvenlik istişare toplantısı yapacak
Müzakerelerin sekteye uğraması durumunda Zamir'in önündeki tek seçeneğin istifa etmek olabileceği iddia edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Haberde, söz konusu krizin alışılmış kurumsal anlaşmazlıkların ötesine geçtiği ve kabine toplantılarında bazı bakanların orduya yönelik hakaret içeren açıklamalarda bulunacak kadar ileri gittiği ifade edildi.
İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberinde ise Zamir'in, "siyaset ile ordu arasındaki bu gerilimden çok sıkıldığı ve siyasilerden Gazze'deki savaşın devamı konusunda net kararlar almasını talep ettiği" aktarıldı.
Haberde, Netanyahu'nun kesin kararlar almaktan kaçındığı ve bu durumun da Gazze'deki tüm yükü ordunun omuzuna yüklediği ileri sürüldü.
Genelkurmay Başkanı Zamir ile Netanyahu hükümeti arasında "Gazze'deki İsrailli esirlerin durumu ve askeri operasyonların net bir siyasi yol haritası olmadan sürdürülmesi konusunda" görüş ayrılığı yaşanıyor.
Müzakere sürecinde yaşanan tıkanıklık
Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.
İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.
Mısır ile Katar 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelerin istişare amacıyla askıya alınmasının normal bir durum olduğunu bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.