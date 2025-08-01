Dolar
40.66
Euro
47.03
Altın
3,342.11
ETH/USDT
3,586.60
BTC/USDT
114,225.00
BIST 100
10,731.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9 çocuk doğduğu gün 5'i de sadece bir günlükken hayattan koparıldı

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden çocuklardan 9’u dünyaya gözlerini açtığı gün, 5’i yalnızca bir gün yaşayabildi; ismi bile konulamadan hayattan koparılan bu çocuklar savaşın en küçük kurbanları oldu.

Muhammed Macid, Halime Afra Aksoy, Safiye Karabacak  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9 çocuk doğduğu gün 5'i de sadece bir günlükken hayattan koparıldı

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden 60 bin 200'den fazla Filistinliden 18 bin 592'si çocuk.

Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden ve cenazeleri tespit edilebilen bebek ve çocukların yaşları, isimleri gibi detaylı bilgilerin bulunduğu bir liste yayımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Listede, binlerce çocuğun çok küçük yaşlarda öldürüldüğü hatta bazılarının 24 saat bile hayatta kalmadığı görülüyor.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 0-17 yaş aralığındaki çocukların listelendiği acı tablo ise şu şekilde:

Doğduğu gün öldürülen 9 bebek

1 günlük 5

2 günlük 5

3 günlük 8

4 günlük 1

5 günlük 1

6 günlük 3

7 günlük 2

8 günlük 7

9 günlük 3

10 günlük 2

11 günlük 3

12 günlük 3

14 günlük 5

15 günlük 2

16 günlük 3

17 günlük 1

18 günlük 3

19 günlük 2

20 günlük 5

21 günlük 4

22 günlük 5

23 günlük 2

24 günlük 2

25 günlük 2

26 günlük 2

28 günlük 4

29 günlük 2

1 aylıktan 1 yaşına kadar hayatını kaybedenler

1 aylık 88

2 aylık 90

3 aylık 78

4 aylık 71

5 aylık 74

6 aylık 77

7 aylık 80

8 aylık 70

9 aylık 75

10 aylık 75

11 aylık 79

1 yaşında 943

2 yaştan 17 yaşına kadar hayatını kaybedenler

2 yaşında 972

3 yaşında 899

4 yaşında 868

5 yaşında 985

6 yaşında 924

7 yaşında 967

8 yaşında 895

9 yaşında 921

10 yaşında 907

11 yaşında 976

12 yaşında 1001

13 yaşında 1084

14 yaşında 1132

15 yaşında 1064

16 yaşında 1212

17 yaşında 1218

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 239 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 894 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 71 kişi yaşamını yitirdi, 34 bin 853 kişi yaralandı.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu 27 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısı 1320'ye, yaralıların sayısı da 8 bin 818'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman yangınlarında ağır hasar gören İzmir ve Bilecik'te 350 konut yapılacak
Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi İstanbul'da başladı
Ankara ve Konya için sağanak uyarısı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 573 bini aştı

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9 çocuk doğduğu gün 5'i de sadece bir günlükken hayattan koparıldı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9 çocuk doğduğu gün 5'i de sadece bir günlükken hayattan koparıldı

İsrail saldırısında kolunu kaybeden 4 yaşındaki Gazzeli Ahmed, hayat mücadelesi veriyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, İsrail'in Suriye'ye müdahalesinin "işleri karmaşıklaştırdığını" belirtti

Sömürgeci tahakkümün beden siyaseti: Gazze'deki şiddet neyi amaçlıyor?

Sömürgeci tahakkümün beden siyaseti: Gazze'deki şiddet neyi amaçlıyor?
Yaşadığı baba acısını çocuklarına yaşatmamak için sigarayı bıraktı

Yaşadığı baba acısını çocuklarına yaşatmamak için sigarayı bıraktı
Uzmanlara göre Gazze, İngiltere'nin iç ve dış politikasını yeniden şekillendiriyor

Uzmanlara göre Gazze, İngiltere'nin iç ve dış politikasını yeniden şekillendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet