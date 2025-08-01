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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de bir kamuoyu yoklamasına katılanların yarısı Gazze'de kıtlık olmadığını iddia etti

İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın yüzde 47'sinin Gazze Şeridi'nde kıtlık yaşandığını inkar ettiğini ortaya koydu.

Burak Dağ  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
İsrail'de bir kamuoyu yoklamasına katılanların yarısı Gazze'de kıtlık olmadığını iddia etti Fotoğraf: Abdalhkem Abu Riash/AA

Kudüs

Maariv gazetesinde yayımlanan Lazar Araştırma Enstitüsü’nün kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre, halkın yüzde 47’si Gazze’de kıtlık olmadığını iddia ederken yüzde 41’i insani krizin varlığını kabul ediyor, yüzde 12’si ise konuya ilişkin fikri olmadığını beyan etti.

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Gazze’de insani kriz olduğunu kabul edenlerden yüzde 23’ü, Gazze’deki insani krizin oluşturduğu durumdan endişe duyduğunu yüzde 18’i ise umursamadığını kaydetti.

511 kişinin katılımıyla 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmanın yüzde 4,4 hata payına sahip olduğu belirtildi.

Kamuoyu araştırması, İsrail’in şiddetli saldırının yanı sıra uyguladığı ambargoyla Gazze Şeridi'nde insanlık tarihinin en ağır insan yapımı krizlerinden birinin yaşandığı dönemde yapıldı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 89'u çocuk, en az 154 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği vurgulanıyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 239 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 894 kişi de yaralandı.

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