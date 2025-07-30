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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre Netanyahu, Gazze'de ateşkes konusunu görüşmek üzere güvenlik istişare toplantısı yapacak

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması konusunu görüşmek üzere güvenlik istişare toplantısı yapacağını yazdı.

Zein Khalil, Muhammed Emin Canik  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
İsrail basınına göre Netanyahu, Gazze'de ateşkes konusunu görüşmek üzere güvenlik istişare toplantısı yapacak

Kudüs

Yedioth Ahronoth'un haberinde, İsrail'in arabulucular üzerinden Hamas'a Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin düzeltmeleri yaptığı belgeyi teslim ettiğine dikkat çekildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkes konusunu görüşmek üzere güvenlik istişare toplantısı yapacağı aktarıldı.

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Arap basınına yansıyan haberlerde, İsrail'in Hamas tarafına gönderdiği belirtilen taslakta İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve bölgede yeniden konuşlanmasına ilişkin değişikliklerin yapıldığı ifade edildi.

Söz konusu taslakta İsrail'in Gazze'de tutulan İsraillilerin cesetlerine karşılık Filistinlileri serbest bırakmayı reddettiği ve Philadelphi Koridoru'nda kalma konusunda ısrarca olduğu iddia edildi.

Müzakere sürecinde yaşanan tıkanıklık

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Mısır ile Katar 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelerin istişare amacıyla askıya alınmasının normal bir durum olduğunu bildirmişti.

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