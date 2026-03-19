Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
Lübnan Başbakanı Selam'dan ABD'ye İsrail ile ateşkes müzakereleri için arabuluculuk çağrısı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail saldırılarında Lübnan nüfusunun yüzde 20'sinin yerinden edildiğini belirterek, İsrail ile doğrudan müzakerelere başlamak için ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahil olmasını istedi.

Muhammed Emin Canik  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
İstanbul

Başbakan Selam, CNN'e yaptığı açıklamada İsrail ile doğrudan müzakerelere başlamak için ABD'ye arabuluculuk çağrısında bulundu.

Selam, "Başkan Trump'a, bu çatışmayı sona erdirmek ve Lübnan'ın egemenliğini güvence altına almak için uluslararası himaye altında İsrail ile derhal doğrudan müzakerelere başlamak için hazır olduğumuzu bildiriyoruz." dedi.

ABD'nin stratejik bir ortak olduğunu söyleyen Selam, Trump'ın ateşkes sağlanması için tüm taraflara baskı yapabileceğini aktardı.

"Bu savaşı biz seçmedik, bize dayatıldı." diyen Selam, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan nüfusunun yüzde 20'sinin yerinden edildiğini vurguladı.

"Devleti savunmak, Lübnan'ı savunmaktır"

Selam, Ramazan Bayramı münasebetiyle yaptığı açıklamada, bayramın Lübnanlıların endişe içinde olduğu bir durumda geldiğini söyledi.

Birlik olmanın ve dayanışma göstermenin önemine vurgu yapan Selam, İsrail saldırılarının belli bir bölgeyi değil tüm Lübnan'ı hedef aldığını aktardı.

Lübnan'ın katı bir denklemin içinde sıkıştığını söyleyen Selam, "Bir yanda Lübnan’ı çıkarlarına hizmet etmeyen çatışmalara sürükleyen hesapsız maceralar ve bölgesel bağlantılar, diğer yanda ise egemenliğini ihlal eden ve halkının acılarını artıran, hiçbir caydırıcılıkla durdurulamayan sürekli İsrail saldırıları." dedi.

Selam, devletin tüm imkanlarını halkı için seferber ettiğine vurgu yaparak, "Devleti ihmalkarlıkla suçlamak, ülkeyi bu savaşa sokma hatasından ve savaşın yıkıcı sonuçlarından dikkatleri başka yöne çekme çabasıdır." ifadelerini kullandı.

Devlete yönelik suçlamaların İsrail'e yaradığına dikkati çeken Selam, "Bölünmüş bir ülkeden, çiğnenen bir devletten ve felç olmuş kurumlardan daha çok İsrail’e hizmet eden hiçbir şey yoktur. Bu nedenle devleti savunmak sadece bir iç mesele değil, Lübnan’ın kendisini savunmaktır." dedi.

Lübnan'ın ulusal çıkarlarının her şeyin üstünde tutulması gerektiğini söyleyen Selam, "Lübnan’ın bugünkü önceliği savaşı, yıkımı ve yerinden edilmeyi durdurmak, sivilleri korumak, geri dönüşü sağlamak ve yeniden inşayı başlatmaktır." açıklamasında bulundu.

