Dolar
44.32
Euro
50.98
Altın
4,572.32
ETH/USDT
2,107.90
BTC/USDT
68,923.00
BIST 100
13,047.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran’ın hedef aldığı İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerisinden siyah dumanlar yükseliyor

İran'ın füze saldırısı sonrası İsrail'in Hayfa kentindeki petrol tesisinden siyah dumanlar yükseldi, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Enes Canlı, Burak Dağ  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Tel Aviv

İsrail'in füze saldırılarının hedefindeki Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgeden güçlü patlama sesleri geldi ve siyah dumanlar yükseldi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Hayfa limanındaki petrol rafinerisinin hasar aldığına ilişkin gelişmelerin yayınlanmasına İsrail ordusu sansür otoritesi tarafından izin verildi.

Sosyal medyada, termik santral bacası, elektrik santrali gibi yapıların görüldüğü alandan siyah dumanların çıktığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Hayfa’da düşüş tespit edildiğini ve bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’nda yapılan açıklamada, İran’ın misillemesinde ilk belirlemelere göre ölen olmadığı bildirildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv, kuzey bölgeleri ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenler

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İsrail ordusu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderirken halktan sığınaklarda kalmaları istendi.

İran’dan yapılan misillemenin ardından Hayfa kenti başta olmak üzere ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabirleri, İsrail'in başkenti Tel Aviv, işgali altındaki Doğu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyulduğu aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgemizi bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi İsrail'dir
Tarım ve Orman Bakanlığından Milli Parklar Kanunu'na ilişkin iddialara yanıt
Ramazan Bayramı ve okullarda ara tatil süresince trafikte alınan tedbirler açıklandı
Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 118 şüpheli yakalandı
İletişim Başkanı Duran'dan yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

İran’ın hedef aldığı İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerisinden siyah dumanlar yükseliyor

İran’ın hedef aldığı İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerisinden siyah dumanlar yükseliyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye her zaman barıştan yana oldu

ABD'nin İran'a saldırısını desteklemeyerek istifa eden Kent, endişelerini Trump'a iletemediklerini söyledi

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Orta Doğu'daki kriz sebebiyle terör riski olduğunu söyledi

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Orta Doğu'daki kriz sebebiyle terör riski olduğunu söyledi
İsrail'in İran ve Lübnan'a saldırılarını birkaç hafta daha sürdüreceği öne sürüldü

İsrail'in İran ve Lübnan'a saldırılarını birkaç hafta daha sürdüreceği öne sürüldü
Belçika Başbakanı: (Enerji fiyatları) Eğer bu kalıcı bir sorun haline gelirse büyük sıkıntıdayız

Belçika Başbakanı: (Enerji fiyatları) Eğer bu kalıcı bir sorun haline gelirse büyük sıkıntıdayız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet