ABD-İsrail'in İran'da sivil yerleşim yerlerine saldırısında 12 kişi öldü, 112 kişi yaralandı
İran'ın Loristan eyaletine bağlı Durud ilçesinde ABD-İsrail'in sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 116 kişinin yaralandığı belirtildi.
Tahran
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Loristan Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail dün Durud ilçesinde sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi.
Saldırıda şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
İran Tabipler Birliği: ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana İran'da 20 hastane zarar gördü
İran Tabipler Birliği Başkanı Muhammed Reiszade, ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana ülkede en az 20 hastane ve sağlık merkezinin zarar gördüğünü açıkladı.
İran basınına göre, Reiszade, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hasar gören hastanelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Reiszade, ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana İran'da en az 20 hastane ve sağlık merkezinin zarar gördüğünü belirtti.
Özellikle Gandi Hastanesi’nin tamamen kullanılamaz hale geldiğini aktaran Reiszade, şu ana kadar 18 sağlık personelinin de saldırılarda hayatını kaybettiğini kaydetti.
Reiszade, saldırıların devam etmesine rağmen sağlık personelinin görevlerine özveriyle devam ettiğini vurguladı.