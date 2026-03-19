Dolar
44.32
Euro
50.87
Altın
4,721.19
ETH/USDT
2,184.80
BTC/USDT
70,423.00
BIST 100
13,058.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de patlama sesleri duyuluyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı -VTR-
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD-İsrail'in İran'da sivil yerleşim yerlerine saldırısında 12 kişi öldü, 112 kişi yaralandı

İran'ın Loristan eyaletine bağlı Durud ilçesinde ABD-İsrail'in sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 116 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tolga Akbaba  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
ABD-İsrail'in İran'da sivil yerleşim yerlerine saldırısında 12 kişi öldü, 112 kişi yaralandı

Tahran

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Loristan Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail dün Durud ilçesinde sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi.

Saldırıda şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İran Tabipler Birliği: ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana İran'da 20 hastane zarar gördü

İran Tabipler Birliği Başkanı Muhammed Reiszade, ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana ülkede en az 20 hastane ve sağlık merkezinin zarar gördüğünü açıkladı.

İran basınına göre, Reiszade, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hasar gören hastanelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Reiszade, ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana İran'da en az 20 hastane ve sağlık merkezinin zarar gördüğünü belirtti.

Özellikle Gandi Hastanesi’nin tamamen kullanılamaz hale geldiğini aktaran Reiszade, şu ana kadar 18 sağlık personelinin de saldırılarda hayatını kaybettiğini kaydetti.

Reiszade, saldırıların devam etmesine rağmen sağlık personelinin görevlerine özveriyle devam ettiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet