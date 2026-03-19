İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de patlama sesleri duyuluyor
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail'in İran ve Lübnan'a saldırılarını birkaç hafta daha sürdüreceği öne sürüldü

İsrail'in ABD ile birlikte hedef aldığı İran'a ve karadan işgalini genişlettiği Lübnan'a saldırılarını birkaç hafta daha sürdüreceği iddia edildi.

Burak Dağ  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Tel Aviv

Yedioth Ahronot gazetesinin dün gece yapılan güvenlik kabinesi toplantısına katılan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, toplantıda İran ve Lübnan'a saldırılar ele alındı.

Askeri ve siyasi yetkililerin katıldığı güvenlik kabinesi toplantısında İran ve Lübnan'a ilişkin mevcut saldırıların planlandığı şekilde devam ettiği ve İsrail ordusu ile dış istihbarat servisi Mossad'ın hedeflerine ulaşmakta olduğu değerlendirmesinin yapıldığı aktarıldı.

Güvenlik değerlendirmelerinin ABD ile birlikte hedef aldıkları İran ile karadan işgali genişlettikleri Lübnan’a saldırıların "kısa süre içinde sona ermeyeceği" yönünde olduğunu belirten yetkililer, saldırıların birkaç hafta daha süreceğinin ifade edildiğini aktardı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

Lübnan geneline 2 Mart'ta hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde de Hizbullah'ı gerekçe göstererek kara işgalini genişletmek için saldırılarını sürdürüyor.


