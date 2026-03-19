Yollarda bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve turizm merkezlerinde geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla kara yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Ankara
Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.
Karayolları ekipleri ise trafiğin sekteye uğramaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.
Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret ederek, jandarma ve polis ekiplerinin bayramını kutladı.
Vali Sarıibrahim, burada gazetecilere, Kırıkkale'nin Anadolu'nun göbeğinde, kalbinde ve 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer aldığını söyledi.
Toplam 122 ekip ve 777 personelle vatandaşın huzurlu bayram geçirmesi için sahada olduklarını ifade eden Sarıibrahim, "Dileğimiz ve isteğimiz, sevdiklerimizle hep beraber şeker tadında bir bayram geçirelim. Başta şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Sürücülerimize trafik güvenliği anlamında emniyet kemeri başta olmak üzere arkadaşlarımızın uyarılarını dikkate almalarını, belirli sürelerde dinlenmelerini, hız ve diğer kurallara uymalarını tavsiye ediyoruz. Şu ana kadar bir kazamız yok. İnşallah bundan sonra da karşılaşmayız." diye konuştu.
Muğla
Bayram tatilini Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi gözde turizm merkezlerinde geçirmek isteyenlerin birçoğu, araçlarıyla yola çıktı.
İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra yakın kentler İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelenler, kara yolları ile ilçe girişlerinde yoğunluk oluşturmaya başladı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Menteşe ilçesi Aydın giriş noktasındaki kontrollerde, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmede bulunarak, "Bayram Sensiz Olmaz" sloganıyla hazırlanan broşürleri dağıttı.
Fotoğraf: Osman Akça/AA
Dron destekli denetimlerde sürücüler ile araçlarda bulunanların bayramını kutlayan polisler, çocuklara da trafik temalı boyama kitapları, trafik düdüğü ve denetim kartı hediye etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli komiser Alperen Aykırı, gazetecilere, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Trafik Başkanlığı tarafından oluşturulan "Bayram Sensiz Olmaz" mesajını vurgulamak amacıyla il genelinde yoğun yol kontrolü yapıldığını, kavşaklara sürücüleri bilgilendirici afiş ve pankartlar asıldığını söyledi.
Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için görev başında bulunacaklarını belirten Aykırı, yapılan sabit yol uygulamalarının yanı sıra dron, helikopter gibi hava araçları vasıtasıyla, KGYS kameraları ve Plaka Tanıma Sistemleri ile trafik kuralı ihlallerine yönelik denetim yaptıklarını ifade etti.
Aykırı, bayram tatili süresince yoğun kullanılacağı öngörülen toplu taşıma araçlarına yönelik sivil trafik personeli görevlendirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Personelimiz, otobüslerde yolcu olarak bulunan vatandaşlarımıza emniyet kemeri kullanımı konusunda duyarlılığı artırmaya yönelik bilgilendirme çalışması yapıyor. Sürücülerimize özellikle emniyet kemeri, hız limiti, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri başta olmak üzere trafik kurallarına uymalarının kazaları önleyeceğini hatırlatıyor."
Vatandaşların bayramını kutlayan Aykırı, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.
Manisa
Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde trafik hareketliliği arttı.
İzmir istikametinde ulaşım normal akışında seyrederken, D-300 kara yolunun Ankara yönünde yer yer yoğunluk oluştu.
Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA
Bölgede görev yapan polis ve jandarma ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
Güzergahı kullanan sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor.
Tekirdağ
Bayram tatili için yola çıkanlar, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluğa neden oldu.
Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşlıyor.
Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA
Aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.
Ramazan Bayramı boyunca yollarda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 94 trafik ekibi, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 71 ekip görev yapacak.