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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Beyaz Saray: Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyeceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna'ya, Rusya'ya ulaşabilecek kadar uzun menzile sahip füze sistemi göndermeyeceklerini açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 31.05.2022
Beyaz Saray: Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyeceğiz

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

ABD basınında çıkan ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyi planladığı iddialarına yanıt veren Jean-Pierre, "Başkan Joe Biden'ın da dün belirttiği gibi Ukrayna'ya savaş alanının dışına çıkacak uzunlukta menzile sahip füzeler göndermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, Ukrayna'ya füze sistemleri gönderilmesi konusunda ise çalışmaların sürdüğünü ve bu konuda detay veremeyeceğini sözlerine ekledi.

Silah düzenlemesi tartışmaları

Geçen hafta Teksas'taki bir okulda 21 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından başlayan bireysel silahlanma tartışmalarına da değinen Jean-Pierre, Biden'ın silah düzenlemelerine ilişkin Kongre ile iletişim halinde olduğunu belirtti.

Jean-Pierre, Biden'ın yarı otomatik silahların yasaklanması gerektiğine inandığını belirterek, "Biden, tüm tabancaların yasaklanmasını savunmuyor." diye konuştu.

Müzik grubu BTS Beyaz Saray'da

Ülkede artan enflasyon konusunda Biden yönetiminin bir sorumluluk hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine ise Jean-Pierre, "Biden'ın politikaları ekonomiyi tekrar ayağa kaldırdı." yanıtını verdi.

Jean-Pierre'e basın toplantısının başında eşlik eden Güney Koreli müzik grubu BTS'in üyeleri ise özellikle Kovid-19 salgınının ardından Asya kökenli kişilere karşı yaşanan ırkçı saldırıları kınadı.

Grup, basın odasındaki konuşmalarının ardından Oval Ofis'te ABD Başkanı Joe Biden ile de görüştü.

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