Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,816.60
BTC/USDT
111,500.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Papa, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesi "umut ışığı" olarak nitelendirdi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin bölge için "umut ışığı" olduğunu belirterek, tarafları, adil ve kalıcı barışa doğru teşvik ettiğini söyledi.

Barış Seçkin  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Papa, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesi "umut ışığı" olarak nitelendirdi Fotoğraf: Isabella Bonotto/AA

Vatikan

Papa, Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı'nda geleneksel pazar duasının ardından yaptığı konuşmada, uluslararası gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de duyurduğu ve 10 Ekim'de devreye giren Gazze'de ateşkes planına işaret eden Papa, "Son günlerde barış sürecini başlatma anlaşması, ‘Kutsal Topraklar’da bir umut ışığı yarattı. İlgili tarafları, İsrail ve Filistin halklarının meşru özlemlerine saygı duyan adil ve kalıcı barışa doğru çizdikleri yolda cesurca ilerlemeye teşvik ediyorum. İki yıllık çatışma, özellikle çocuklarını, ailelerini, arkadaşlarını, her şeylerini acımasızca kaybedenlerin kalplerinde her yerde ölüm ve enkaz bıraktı." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Papa 14. Leo, Ukrayna'daki gelişmelere de değinerek, "Ukrayna'da birçok şehri ve sivil altyapıyı vuran, aralarında çocukların da bulunduğu masum insanların ölümüne ve sayısız ailenin elektrik ve ısınmadan mahrum kalmasına neden olan yeni, şiddetli saldırı haberlerini üzüntüyle takip ediyorum. Yıllardır acı ve yoksunluk içinde yaşayan halkın acısını yüreğimde hissediyorum. Şiddete son verilmesi, yıkımın durdurulması, diyalog ve barışa kapıların açılması çağrımı yineliyorum." diye konuştu.

Öte yandan Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ise Assisi kentinde yaptığı konuşmada, "İki halk - iki devlet çözümünün, Yahudiler ve Filistinliler arasındaki sorunları ve ilişkileri çözmeye yardımcı olabilecek formül olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bu her zaman talep ettiğimiz şeyle de örtüşüyor." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025" paylaşımı
Bakanlar Kurum ve Uraloğlu, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardım tırlarımız Gazze'ye ulaşmaya başladı
İzmir'de kooperatif mağdurlarından "Büyükşehir Belediyesi resmi garantör olsun" talebi
Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, Ankara'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü

Benzer haberler

İsrail ile varılan ateşkesin ardından Gazze'ye insani yardım tırlarının girişi başladı

İsrail ile varılan ateşkesin ardından Gazze'ye insani yardım tırlarının girişi başladı

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalına baskın düzenledi

İsrail medyasına göre, Gazze'deki ABD-İsrail güdümlü sözde yardım dağıtım merkezlerinin çalışmaları durdu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından tıbbi malzemelerin acilen bölgeye ulaştırılması çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından tıbbi malzemelerin acilen bölgeye ulaştırılması çağrısı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 806 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 806 kişi hayatını kaybetti
İsrailliler, Gazze'de anlaşmanın Netanyahu'ya rağmen Trump sayesinde sağlandığı konusunda hemfikir

İsrailliler, Gazze'de anlaşmanın Netanyahu'ya rağmen Trump sayesinde sağlandığı konusunda hemfikir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet