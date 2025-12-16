Dolar
Dünya

RAI kanalının yönetiminden bazı üyeler, Eurovision'da Filistin temasına yer verilmesini istedi

İtalyan devlet televizyonu RAI'nin yönetim kurulundan üç üye, Avrupa Yayın Birliğine (EBU) bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin temasına yer verilmesi çağrısı yaptı.

Barış Seçkin  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
RAI kanalının yönetiminden bazı üyeler, Eurovision'da Filistin temasına yer verilmesini istedi

Roma

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, RAI'nin yönetim kurulu üyelerinden Alessandro Di Majo, Davide Di Pietro ve Roberto Natale, 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nın akşam bölümlerinde Filistin temasına odaklanılması gerektiğini belirten bir talepte bulundu.

Söz konusu üyeler yaptıkları yazılı açıklamada, kendilerinin muhalefet etmesine rağmen RAI'nin, 2026'daki yarışmaya katılma kararı aldığını hatırlatarak, Gazze ve Batı Şeria'da halen dramatik durumun devam etmesi sebebiyle EBU'dan Viyana'daki etkinlikte Filistin temasına yer vermesini istediklerini belirtti.

RAI kanalı, 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrailli kamu yayın kuruluşu Kan'ın Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını desteklediğini ve aynı zamanda İtalya'nın bu yılki yarışmada yer alacağını teyit etmişti.

Son haftalarda İtalya'da pek çok kesimden RAI'nin bu seneki yarışmaya katılmaması çağrısı yapılmıştı.

5 ülke Eurovision'dan çekilme kararı almıştı

EBU, 4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde 95. Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

Toplantıda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya devlet televizyonları da kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
