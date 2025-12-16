Eski Avustralya Başbakanı Turnbull'den Netanyahu'ya tepki: "Siyasetimize karışmayın"
Eski Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesinin siyasetine "karışmaması" gerektiğini belirterek, “Dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğu Filistin’i devlet olarak tanıyor.” dedi.
Turnbull, Channel 4 News’e yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun, “Filistin Devleti'ne desteğin Avustralya'da antisemitizmi körüklediği” iddiasına tepki verdi.
Netanyahu’ya seslenen Turnbull, onu çok iyi tanıdığını belirterek, “Lütfen siyasetimize karışmayın.” eleştirisinde bulundu.
İsrail Başbakanı'nın yorumlarının “doğru olmadığını” söyleyen Turnbull, “(Avustralya Başbakanı Anthony) Albanese'nin söylediği ve hepimizin bildiği gibi, dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğu Filistin’i devlet olarak tanıyor. Büyük çoğunluk iki devletli çözümü destekliyor.” diye konuştu.
Netanyahu, Avustralya'nın Sydney kentindeki saldırının ardından, birkaç ay önce Avustralya Başbakanı Albanese'ye yazdığı mektubun dikkate alınmadığını iddia etmiş, "Onların politikasının antisemitizmi körüklediğini ve Avustralya sokaklarında yaygınlaşan Yahudi nefretini teşvik ettiğini söyledim." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail Başbakanı'nın, Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurduğu ağustos ayında, Albanese'ye bu kararı almaması için yazdığı mektup basına sızdırılmıştı.