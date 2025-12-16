Filistin direnişinin sembol isimi Bergusi, İsrail hapishanesinde birkaç ayda 7 kez şiddetli saldırıya uğradı
Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan el-Bergusi'nin, İsrail hapishanesinde son birkaç ayda "7 kez şiddetli saldırıya maruz kaldığı ve vücudunda kırıklar oluştuğu" bildirildi.
Ramallah
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, Bergusi'nin durumuna ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Açıklamaya göre, avukatı ile 14 Aralık'ta görüşebilen Bergusi, son aylarda 7 kez şiddetli saldırıya maruz kaldı ve bazı kaburga kemikleri kırıldı.
Bergusi'nun maruz kaldığı tüm bu saldırılara rağmen bilincinin ve kuvvetinin yerinde olduğu belirtildi.
Bergusi'ye yönelik son saldırının, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ağustos ayında kendisini hücresinde tehdit etmesinin ardından 15 Eylül'de gerçekleştirildiği aktarıldı.
Açıklamada, "İsrail cezaevi sistemi, özellikle iki yıldan uzun süredir hücre hapsinde tutulan esir hareketinin liderleri başta olmak üzere, yavaş yavaş öldürme ve esir hareketini ortadan kaldırma girişimi çerçevesinde Filistinli mahkumları ve tutukluları hedef almaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Filistinli esirlere karşı İsrail hapishanelerinde psikolojik bir savaşın da yürütüldüğü, kötü muamele, baskı ve hücre hapsindeki artışın yanı sıra Filistinli esirlerin cezaevleri arasında nakilleri sırasında saldırıya uğramaları gibi durumların yaşandığı aktarıldı.
Uluslararası kuruluşlara, "Filistinli esirlere karşı işlenen sistematik suçlardan İsrailli yöneticilerin sorumlu tutulması" çağrısı yapıldı.
Açıklamada ayrıca İsrail'in Filistinli esirlere karşı uygulamalarının "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" niteliğinde olduğu vurgulandı.
Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Emced Neccar, 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail’in Bergusi’yi hapishanede öldürmeyi hedeflemesi nedeniyle kendisine yönelik saldırıların arttığını belirtmişti.
Bergusi'nin siyasi mücadelesi ve tutuklanması
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Kober köyünde 6 Haziran 1958'de dünyaya gelen Bergusi, 15 yaşında Fetih Hareketine katıldı.
Bergusi, 1976'da 18 yaşındayken İsrail tarafından tutuklanarak bir süre hapiste kalırken bu süre zarfında İbranice öğrendi.
Üniversite yıllarında birçok kez gözaltına alınan Bergusi, 1985'te "idari tutuklu" olarak yeniden özgürlüğünden mahrum kalırken sonrasında ev hapsine alındı.
Filistin'de 1987 yılında ortaya çıkan Birinci İntifada'nın önde gelen isimleri arasında yer alan Bergusi, İsrail tarafından Ürdün'e sürgün edildi ve orada 7 yıl kaldı. Bergusi, İsrail ve Filistin yönetimi arasında imzalanan Oslo Anlaşması kapsamında 1994'te Batı Şeria’ya geri döndü.
Bergusi, 1996'da Ramallah ve El-Bire bölgesinden Fetih Hareketi adına Filistin Yasama Konseyi'ne seçildi. Bergusi, Fetih Hareketi içerisinde hızla yükselerek Hareketin Genel Sekreteri oldu.
Ramallah'taki evinde 15 Nisan 2002'de İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Bergusi, İsrail mahkemesi tarafından "öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 18 Şubat 2024'te Bergusi'yi Ofer Askeri Hapishanesi'nden Ramon Cezaevi'ne naklederek tecrit hapsine aldırmıştı. Buna gerekçe olarak, Batı Şeria'da planlanan bir ayaklanma hakkında istihbarat ele geçirildiği öne sürülürken, bu kararla Filistinlilerin Bergusi'nin hayatına yönelik endişeleri arttı.