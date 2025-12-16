Filistinli kurumlar: İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir sayısı 9 bin 300'e ulaştı
Filistinli esirlerin işleriyle ilgilenen kurumlar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir sayısının 9 bin 300'e ulaştığını bildirdi.
İstanbul
Filistinli esirlerin işleriyle ilgilenen kurumlardan yapılan ortak açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü baskınlarda gözaltına aldığı Filistinlilerle ilgili bilgiler paylaşıldı.
İsrail Hapishaneler İdaresinin verilerine göre 2025 yılında tutuklanan Filistinli sayısının 1254'ü bulduğu aktarılan açıklamada, kadın tutukluların sayısının ise ikisi kız çocuğu olmak üzere 51'e ulaştığı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail'in Ofer ve Megiddo hapishanelerinde 350 Filistinli çocuğun tutulduğuna işaret edilen açıklamada, idari tutukluların sayısı ise 3 bin 350 olarak aktarıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İşgalci İsrail'in hapishanelerinde tutuklu Filistinli esirlerin sayısı 9 bin 300'e ulaştı. Bunların çoğu idari tutuklulardan oluşuyor. İşgalci İsrail'in askeri gözaltı merkezlerinde tuttuğu Filistinliler bu sayıya dahil edilmedi."
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.