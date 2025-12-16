Dolar
42.71
Euro
50.34
Altın
4,305.47
ETH/USDT
2,924.00
BTC/USDT
87,238.00
BIST 100
11,348.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avusturya kamu yayın kuruluşu, Eurovision'daki olası protestoları göstereceğini açıkladı

2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak olan Avusturya'nın kamu yayın kuruluşu ORF, yarışma sırasında yaşanacak protesto gösterilerini olduğu gibi yayımlayacağını açıkladı.

Salih Okuroğlu  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Avusturya kamu yayın kuruluşu, Eurovision'daki olası protestoları göstereceğini açıkladı

Viyana

ORF Genel Müdürü Roland Weissmann, ORF Yapımcı Direktörü Michael Krön ve ORF Program Direktörü Stefanie Groiss-Horowitz, gelecek sene başkent Viyana'da yapılacak yarışmaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Krön, belirli standartlarla uygun boyutta olduğu sürece, tüm ülkelerin bayraklarına izin verileceğini belirtti.

Groiss-Horowitz de olası yuhalamaları bastırmak için "yapay alkış" sesine başvurulmayacağını bildirdi.

İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesinin ardından alınan boykot kararları sonucu 5 ülkenin katılmayacak olmasından ötürü üzüldüğünü dile getiren Groiss-Horowitz, ancak bu durumun etkinliğe gölge düşürmeyeceğini savundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Groiss-Horowitz, İsrailli temsilcinin sahneye çıkmasıyla yaşanabilecek protestolara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bunun öncelikle katılan ülkeler için bir sahne olması gereken eğlence etkinliği olduğunu kabul etmek gerekir. Öte yandan biz kamu yayıncısıyız ve gazetecilik ilkeleri doğrultusunda, salondaki protestoların gösterilmeye değer büyüklükte olup olmadığına karar vereceğiz. Hiçbir şeyi gizlemeyeceğiz, olanları açıkça göstereceğiz. Ancak orantılılık ilkesine göre, rahatsızlık vermek isteyenlerin sayısı az ya da küçük gruplar ya da bireyler ise o zaman bunun orantısız olduğunu düşünürüm."

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını duyurmuştu.

İsrail'in temsilcileri hem 2024 hem de 2025'teki yarışmada sahneye çıktıklarında seyirciler tarafından yuhalanmış, etkinliğe Filistin'e destek gösterileri damga vurmuştu.

5 ülke Eurovision'dan çekilme kararı almıştı

EBU, 4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde 95. Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

Toplantıda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya devlet televizyonları da kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeşilayın Bağımlılık Danışmanlık Becerileri Eğitimi Sertifika Programı'na başvurular başladı
Sındırgı esnafı için konteyner ve prefabrik çarşı kurulumu devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazze'de 247 gazeteci yaşananları resmetmeye çalışırken katledildi
Yurt genelinde bu hafta az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında

Benzer haberler

Avusturya kamu yayın kuruluşu, Eurovision'daki olası protestoları göstereceğini açıkladı

Avusturya kamu yayın kuruluşu, Eurovision'daki olası protestoları göstereceğini açıkladı

RAI kanalının yönetiminden bazı üyeler, Eurovision'da Filistin temasına yer verilmesini istedi

1994 Eurovision'un birincisi McGettigan da İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki olarak ödülünü iade edecek

İsrail'in, Eurovision'a katılmaması için başlatılan kampanyada 600 binden fazla imzaya ulaşıldı

İsrail'in, Eurovision'a katılmaması için başlatılan kampanyada 600 binden fazla imzaya ulaşıldı
Avusturya'da, okullarda 14 yaş altındakilere başörtüsünü yasaklayan tasarının parlamentodan geçmesine tepki

Avusturya'da, okullarda 14 yaş altındakilere başörtüsünü yasaklayan tasarının parlamentodan geçmesine tepki
AP milletvekili Botenga'ya göre, İsrail'in Eurovision'a katılması "soykırımı aklamak" anlamına gelir

AP milletvekili Botenga'ya göre, İsrail'in Eurovision'a katılması "soykırımı aklamak" anlamına gelir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet