Dolar
43.11
Euro
50.33
Altın
4,608.31
ETH/USDT
3,107.10
BTC/USDT
91,585.00
BIST 100
12,254.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Türk Haftası" programı Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı

Türk dünyasının kültürel mirası ve küresel etkileşiminin ön plana çıkarılması kapsamında "Türk Haftası" programı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

Salih Okuroğlu  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
"Türk Haftası" programı Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı Fotoğraf: Salih Okuroğlu/AA

Viyana

Türk Devletleri Teşkilatınca (TDT) düzenlenen Türk Haftası programının ilk gününde, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi'nde "İpek Yolunda Türk Dünyası" adlı fotoğraf sergisinin açılış töreni yapıldı.

Törene, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, TDT üyesi ülkelerin BM Viyana Ofisi Daimi Temsilcileri ve BM Viyana Ofisi kuruluşlarından yetkililerin yanı sıra çok sayıda diplomatik temsilci katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Burada konuşan TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk Haftası programının, Türk dünyasının zengin tarihi, kültürel ve entelektüel mirasını uluslararası sahnede tanıtma konusundaki ortak taahhüdün bir yansıması olduğunu söyledi.

Ömüraliyev, programın, uluslararası toplumla olan ilişkileri de derinleştirdiğini dile getirerek, "Tarihsel olarak Türk halkları, geniş coğrafyalarda medeniyetleri birbirine bağlamada hayati bir rol oynamıştır. Bugün bu miras, özellikle ulaştırma, ticaretin kolaylaştırılması ve halklar arası bağlar gibi alanlarda diyalog, bağlantı ve işbirliğini teşvik eden modern girişimler aracılığıyla devam etmektedir." dedi.

Fotoğraf sergisinin, Türk kültürlerinin çeşitliliğini ve derinliğini gösterdiğini ifade eden Ömüraliyev, serginin Türk dünyasının dünya medeniyetine yaptığı katkıyı da ortaya koyduğunu kaydetti.

Ömüraliyev, Türk Haftası'nın, diyalog, ortaklık ve ileriye dönük işbirliği için bir platform niteliği taşıdığını, kültürel diplomasi ve çok taraflı katılımın uluslararası barış, anlayış ve sürdürülebilir kalkınmaya anlamlı bir katkı sağlayabileceğini aktardı.

Bakan Yardımcısı Şerifov, yaptığı konuşmada, "Türk Devletleri Teşkilatı, ortak tarihi kökleri, kültürü ve dil bağıyla birleşen ülkeler arasında benzersiz işbirliği çerçevesini temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Şerifov, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin, ortak vizyondan, somut ve genişleyen gündeme sahip yapılandırılmış ve geleceğe dönük bir ortaklığa dönüştüğünü vurguladı.

TDT ve Türk Akademisi işbirliğiyle düzenlenen sergide, Türk dünyasının ortak tarihi ve kültürel mirasını ve küresel bağlantısallıktaki rolünü anlatan çok sayıda fotoğraf katılımcıların ilgisine sunuldu.

Tören kapsamında, TDT üyesi ülkelerin geleneksel kıyafetlerinin ve yemeklerinin tanıtıldığı stantlar kuruldu.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü
Birçok ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
TÜRGEV'in sahada yürüttüğü "Zorbalığı Engelle" Projesi yeniden öne çıktı
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin toplantıya katıldı
Isparta'daki kış manzaraları havadan görüntülendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

"Türk Haftası" programı Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı

"Türk Haftası" programı Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet