Dünya

Trump, Kongre baskınında Biden yönetiminin FBI ajanlarını kalabalığın arasına yerleştirdiğini iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında Joe Biden yönetiminin 274 Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanını kalabalığın arasına yerleştirdiğini öne sürdü.

Dilara Karataş  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Trump, Kongre baskınında Biden yönetiminin FBI ajanlarını kalabalığın arasına yerleştirdiğini iddia etti

Ankara

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"Biden yönetimindeki FBI, 6 Ocak'ta kalabalığın içine 274 ajan yerleştirdi." iddiasında bulunan Trump, bunun doğruluğu kanıtlandığı takdirde birçok kişiden özür dilenmesi gerektiğini savundu.

ABD Adalet Bakanlığı, Aralık 2024'te, Kongre baskını sırasında kalabalığı FBI ajanlarının yönlendirdiği iddiasına ilişkin, o gün gösteride "gizli ajan" bulunmadığını açıklamıştı.

6 Ocak 2021'deki olaylar

6 Ocak 2021'de Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenlemişti.

Yürüyüşün ardından aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kongre baskınıyla ilgili yaklaşık 1500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmıştı. Trump, göreve geldiği 20 Ocak 2025'te Başkanlık kararnamesiyle, baskına karıştıkları için hapis cezası verilen ve kovuşturması devam eden yaklaşık 1500 kişi için genel af çıkarmıştı.

