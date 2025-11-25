Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump, "Genesis Mission" isimli yapay zeka girişimine dair kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka kullanarak inovasyonu teşvik etmek amacıyla "Genesis Mission" isimli federal girişimi başlatan kararnameye imza attı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
ABD Başkanı Trump, "Genesis Mission" isimli yapay zeka girişimine dair kararnameyi imzaladı

New York

Beyaz Saray'ın söz konusu başkanlık kararnamesine dair açıklamasında, Genesis Mission'ın ABD Enerji Bakanına, ulusal laboratuvarların kapasitesini kullanarak "ülkenin en parlak beyinlerini, en güçlü bilgisayarlarını ve geniş bilimsel veri kaynaklarını" ortak bir araştırma ekosisteminde bir araya getirme görevi verdiği aktarıldı.

Kararnamede Enerji Bakanlığına kapalı devre bir yapay zeka deney platformu oluşturması talimatı verildiği kaydedilen açıklamada, Genesis Mission'ın desteklenmesi için akademi ve özel sektörle işbirliği yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada, girişimin öncelikli odak alanları arasında, biyoteknoloji, kritik malzemeler, nükleer fisyon ve füzyon enerjisi, uzay araştırmaları, kuantum bilgi bilimi ile yarı iletkenler ve mikroelektronik gibi konuların yer aldığı bildirildi.

Trump yönetiminin Genesis Mission ile gelecek 10 yılda federal araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin verimliliği ile etkisini artırmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, yapay zekanın bilimsel bir araç olarak kullanılmasının, araştırma süreçlerinde devrim yaratacağı ifade edildi.

Açıklamada, Genesis Mission'ın ABD'nin yapay zeka yarışında öne geçmesi ve bu konumunu koruması için bir platform oluşturacağı belirtildi.

Trump'ın insanlığın refahı, ekonomik rekabet gücü ve ulusal güvenlik açısından "ABD'nin yapay zeka alanındaki küresel hakimiyetine" öncelik vermeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda ocak ayından bu yana yapılan çalışmalardan da bahsedildi.

