Gündem

Taksim metro istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 15.00'ten itibaren kapatılacak

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını bildirdi.

Elif Somuncu  | 24.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Taksim metro istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 15.00'ten itibaren kapatılacak

İstanbul

Metro İstanbul'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. ⁠Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."



