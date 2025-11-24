Dolar
İstanbul Valisi Davut Gül, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "22 Kasım Diş Hekimliği Günü" kutlama programında konuşuyor
Ekonomi

İstanbul İhracatçı Birliklerinden yılın 10 ayında 10,5 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birliklerinin (İİB) dış satımı, bu yılın ocak-ekim döneminde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 10 milyar 500 milyon dolara yükseldi.

Mücahit Enes Sevinç  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
İstanbul

İİB'den yapılan açıklamaya göre Birlik, bünyesindeki 7 ihracatçı birliğiyle 10 ayda 198 ülkeye ihracat yaptı.

Birliğin bu dönemde imza attığı ihracat yıllık bazda yüzde 5,4 artışla 10 milyar 500 milyon dolara ulaşırken, ülke dış satımındaki payı yüzde 5,4 oldu.

Birlik, ekim ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artışla 1 milyar 230 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ocak-ekim döneminde değer bazında en fazla ihracat 652 milyon dolarla ABD'ye yapılırken, sektör özelinde bu ülkeye en fazla satışı hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründen şeker ve şeker mamulleri alt sektörü ile gemi, yat ve hizmetleri sektörü gerçekleştirdi.

İkinci sırada Irak yer alırken, bu ülkeyi Almanya, Birleşik Krallık ve Norveç izledi.

Irak ihracatta ağaç ve orman ürünleri ile hayvansal mamuller, Almanya'ya dış satımda fındık ve mamulleri, Birleşik Krallık'a dış satımda kağıt ve karton ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri şeker ve şeker mamulleri alt sektörü, Norveç'e yapılan dış satımda ise gemi ve yat hizmetleri öne çıktı.

Ülke grupları baz alındığında İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 2 milyar 627 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB) oldu. AB ülkelerine yapılan dış satım, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 arttı.

Liderlik hububatta

Bu dönemde İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 3 milyar 187 milyon dolarla en yüksek dış satıma imza attı. Bu birliği 3 milyar 126 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 1 milyar 788 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, 1 milyar 63 milyon dolarla İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 578 milyon dolarla İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 516 milyon dolarla İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 280 milyon dolarla İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği izledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, İİB'nin yılın ilk 10 ayında yüzde 5,4 artışla Türkiye ortalamasının üstünde ihracat artışı gerçekleştirdiğini ifade etti.

İİB'nin yurt içinde ve dışında düzenlediği etkinliklerle yoğun ve başarılı bir ekim ayı geçirdiklerini belirten Özkan, İİB organizasyonunda, Japonya’dan gelen süpermarket sektöründe faaliyet gösteren firmaların katılımı ile özel nitelikli alım heyeti programı düzenlendiğini, program kapsamında, gıda alanında ihracat yapan firmaların, Japon ithalatçı firmalar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini aktardı.

Özkan, "2025’in bitmesine çok az zaman kala, bu yılı ihracat artışı ile kapatacağımızı öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.

