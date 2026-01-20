Bakan Fidan, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılan Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı’na katıldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Özbekistanlı mevkidaşlarının iştirakiyle Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı'na katıldığı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 20, 2026
➖ 18 Ocak Mutabakatı'nın bütün zorluklarına rağmen hayata geçmesinin ben Suriye'nin birliği, bütünlüğü adına fevkalade önemli bir işlev göreceğine inanıyorum… pic.twitter.com/veomDRkACu
