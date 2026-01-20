Dolar
Gündem

Bakan Fidan, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılan Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı’na katıldı.

Gökhan Çeliker  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Bakan Fidan, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı'na katıldı Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Özbekistanlı mevkidaşlarının iştirakiyle Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

