Dolar
43.28
Euro
50.84
Altın
4,738.41
ETH/USDT
3,027.20
BTC/USDT
90,513.00
BIST 100
12,805.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Atletico Madrid, Galatasaray maçının hazırlıklarını RAMS Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Gündem

Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu

Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu.

Emrah Gökmen, Mustafa Mert Karaca  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu Fotoğraf: Mustafa Mert Karaca/AA

İstanbul

Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, deniz kıyısında ceset olduğunu fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayrağımıza gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacak
Bakan Tunç: Sınır hattında bayrağımıza yönelik alçak girişim hakkında soruşturma başlatıldı
İletişim Başkanı Duran'dan "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" paylaşımı
Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu

Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu

İstanbul'da 2025'te hava kirliliği değeri partiküler maddede azaldı, azot dioksitte arttı

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'la ilgili provokatif paylaşım yapan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 4 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 3 ildeki tefecilik operasyonunda 24 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 3 ildeki tefecilik operasyonunda 24 zanlı yakalandı
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı tutuklandı

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı tutuklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet