Dolar
43.28
Euro
50.84
Altın
4,738.41
ETH/USDT
3,027.20
BTC/USDT
90,513.00
BIST 100
12,805.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Atletico Madrid, Galatasaray maçının hazırlıklarını RAMS Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Gündem

Bakan Tunç: Sınır hattında bayrağımıza yönelik alçak girişim hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetleyerek, menfur olayla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Bakan Tunç: Sınır hattında bayrağımıza yönelik alçak girişim hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetleyerek, menfur olayla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.

Diğer yandan, Suriye'nin Halep kentinde hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir."

Tunç, bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapıldığını, 35 şüphelinin tutuklandığını ve 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandığını belirterek, "77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir. Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayrağımıza gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacak
Bakan Tunç: Sınır hattında bayrağımıza yönelik alçak girişim hakkında soruşturma başlatıldı
İletişim Başkanı Duran'dan "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" paylaşımı
Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Tunç: Sınır hattında bayrağımıza yönelik alçak girişim hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç: Sınır hattında bayrağımıza yönelik alçak girişim hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adalet Bakanı Tunç'tan Suriye'deki gelişmelere ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüştü

Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüştü
Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'ndan 70 bin 400 genç çift faydalanmaya hak kazandı

Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'ndan 70 bin 400 genç çift faydalanmaya hak kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet